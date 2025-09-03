¿Quién gana HOY en 'Exatlón Cup 2025'? México se enfrentará a Alemania este 3 de septiembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A tan solo unas horas de que comience el tercer episodio de la Exatlón Cup 2025, ya han salido a la luz spilers para la noche de este miércoles 3 de septiembre del 2025. Según los informes de varias cuentas, ya se sabría quién será el ganador en la competencia final, en la que México se enfrentará a Alemania. Al parecer, en esta ocasión se estaría definiendo el pase seguro a la semifinal del próximo viernes 5 de septiembre.

Tras la gran final de Survivor México, se trajo de vuelta a las mejores leyendas del reality deportivo de TV Azteca, para que se enfrenten también a los deportistas más destacados de la competencia de dicho proyecto a nivel internacional. En esta edición, los cinco países que compiten por la copa son México, Estados Unidos, Hungría, Alemania y Rumania. El próximo domingo 7 será la gran final y se sabrá qué país se alzará victorioso.

Ahora, a horas del estrenó del tercer, de seis episodio del reality, en el canal de YouTube de DTM Spoilers, ha afirmado que se manejará la misma dinámica que el pasado 2 de septiembre, en la que los mexicanos ya no portan la playera de tricolor, sino que van a dividirse entre rojos y azules, y van a competir entre ellos para saber cuáles irán contra los alemanes. De ganar los rojos, irán dos azules para reforzarlos, y viceversa. Aparentemente serán los azules los que vuelvan a ganar el enfrentamiento.

En cuanto al tema de la competencia contra los alemanes, la página de spoiler asegura que ellos no serán tan fáciles de derrotar cómo pasó con Hungría, con los que dejaron un marcador de 4 a 10, sino que podría ser más reñido, tal vez un 9 a 10, pues aunque no se tiene seguro si ganan los tricolor o los extranjeros, hay filtraciones en las que se afirma que el domingo 7 de septiembre, serán los mexicanos los que alcen la copa y se impongan ante los cuatro países antes mencionados.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, sobre el campeonato, sigue en calidad de especulación, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente y el triunfo posiblemente no se encuentre entre atletas azules y sean los que reten a los alemanes, qué podrían derrotarlos.

Fuente: Tribuna de Yaqui