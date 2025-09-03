Romina Mircoli obtiene medidas de protección urgente contra Francisco Cantú tras amenazas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven Romina Mircoli, principalmente conocida por ser hija de Dulce, a través de un comunicado oficial, ha revelado que en medio de su batalla legal, logró obtener medidas de protección urgente en contra del polémico cantante, Francisco Cantú, y otras personas más, que considera son responsable del hate en redes sociales y de las amenazas de muerte que ha recibido.

El pasado lunes 18 de agosto, Mircoli se presentó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para denunciar que seguía siendo víctima de amenazas de muerte hostigamiento e intimidación, en la que intentan que desista de su demanda en contra del cantante mexicano. Pero eso no fue todo, pues de la misma manera, aseguró y exhibió que fuera de su hogar dejaron restos de animales sin vida, para hacerle un ritual de santería.

Cómo se recordará, después de la muerte de la intérprete de Tu Muñeca, salieron a la luz audios publicados a la prensa por Jorge Flores, que es conocido como 'El Vidente de las Estrellas', en los cuales se puede escuchar tremenda discusión entre la reconocida cantante y su única hija, poniendo en el centro del escándalo a la joven, en el que la atacaron severamente. Ante esto, la joven interpuso denuncia a varias personas, tachándolas de atentar en su contra mediáticamente y causando que la amenacen.

Ahora, en Venga la Alegría difundieron un comunicado de Romina, en el que revela que ya obtuvo medidas preventivas ante las amenazas que ha recibido, cómo las ordenes de protección de naturaleza urgente, preventiva y de seguridad hacía Francisco, Ofelia Cano, Isabetta y María Isabel, su tía y prima, por ser víctima de violencia digital, atentando a su seguridad y buen nombre, declarando que de infringir en lo solicitado en dichas medidas, las autoridades van a tomar el control de la situación.

Tales conductas han provocado en la víctima temor físico, emocional, patrimonial, tanto de ella como de su familia, por lo anterior se les prohíbe a los antes mencionado que se acerquen a la casa o lugares que frecuente Romina y su familia, y que realicen actos de intimidación", dice el comunicado.

Finalmente, el abogado de Mircoli hizo un amable llamado a Lis Vega para que devuelva un vestido, que afirma a está comprobado, le perteneció a la querida intérprete de Déjame Volver, señalando que tanto su clienta como su pareja, buscan una solución sin complicaciones y optima por este tema, siendo conciso al afirmar que no quieren demandar, por qué es un recuerdo de la fallecida cantante y solo piden que se contacte para hacerlo llegar de la manera deseada.

Fuente: Tribuna del Yaqui