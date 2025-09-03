Ryan Gosling se prepara para unirse al universo 'Star Wars' con 'Starfighter'; elenco e historia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de las críticas y el éxito que consiguió al interpretar a 'Ken' en el live action de Barbie y sumergirse en la acción con Fall Guy, el actor Ryan Gosling se encuentra frente a un nuevo reto en su carrera. Recientemente se informó que el nacido en Canadá formará parte del universo Star Wars, debido a que protagonizará Starfighter, película que ya se encuentra en producción y que será producida por Shawn Levy.

Se sabe que el rodaje comenzó este mes en los estudios Pinewood del Reino Unido, con locaciones adicionales en Escocia y Marruecos. El proyecto promete ser una historia completamente original dentro del universo creado por George Lucas.

La historia de Starfighter se sitúa 5 años después de los eventos de El ascenso de Skywalker y sigue a un piloto veterano (Ryan Gosling) que debe proteger a un niño con habilidades especiales mientras ambos son perseguidos por fuerzas oscuras que amenazan con desatar una nueva guerra interplanetaria.

El personaje de Gosling, cuyo nombre aún no ha sido revelado, es descrito como un hombre marcado por la pérdida, endurecido por la batalla, pero con un código moral intacto. Su vínculo con el niño constituye el núcleo emocional de la trama.

Este papel me exige emocional y físicamente. Es un personaje que ha perdido todo, pero encuentra una razón para seguir luchando. Me siento profundamente honrado de formar parte de esta historia. Desde que Kathy Kennedy me llamó para invitarme a este proyecto, supe que era una oportunidad única. Star Wars ha moldeado mi visión de lo que el cine puede lograr", declaró el actor de 44 años.

La película está dirigida por Shawn Levy, conocido por Free Guy, Stranger Things y The Adam Project. Mientras que el propio Gosling será productor ejecutivo. El guion fue escrito por Jonathan Tropper, con asesoría creativa de Dave Filoni y Pablo Hidalgo para asegurar coherencia con el canon galáctico.

Elenco de Starfighter

Ryan Gosling será el protagonista

Flynn Gray será un niño que acompaña al protagonista

Amy Adams será madre del menor

será madre del menor Aaron Pierre será un comandante rebelde

será un comandante rebelde Daniel Ings será un oficial imperial

será un oficial imperial Mia Goth como una mercenaria

como una mercenaria Matt Smith como el antagonista principal

Fuente: Tribuna del Yaqui