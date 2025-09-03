Tom Holland revela que padece dos trastornos y cómo afectan su vida personal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor británico que interpreta a 'Spider-Man' en el universo de Marvel, reveló públicamente que vive con dos condiciones neurodivergentes: El trastorno por Déficit de atención con Hiperactividad (TDAH) y la dislexia. En una conversación íntima en el pódcast Smartless, conducido por Jason Beteman, Will Arnett y Sean Hayes, Holland compartió cómo estos diagnósticos han marcado su vida personal y profesional.

El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que impacta la atención, el control de impulsos y la gestión emocional. Entre sus síntomas destacan la dificultad para enfocarse, la hiperactividad o inquietud constante, y la impulsividad al decidir o actuar. La dislexia, por su parte, afecta la lectura, escritura y comprensión del lenguaje.

Tom Holland actor de 'Spider Man'/Créditos: Internet

"Tengo TDAH y soy disléxico, y a veces, cuando alguien me da un lienzo en blanco, me siento un poco intimidado. A veces te encuentras con esos desafíos al desarrollar un personaje" confesó Holland

Holland lo explicó con franqueza: "Soy tan severamente disléxico que cuando publico en Instagram o algo así, tengo que hacer que tres personas lo lean. Realmente me estresa, porque le sale a todo el mundo y no quieres verte como un idiota, ya sabes". Ambas condiciones pueden ocasionar efectos inmediatos como frustración escolar o profesional; a mediano plazo, ansiedad y baja autoestima; y a largo plazo, complicaciones en la organización, vínculos interpersonales y salud mental si no se atiende de manera adecuada.

Por lo tanto, en medio de estas dificultades, Holland ha encontrado un sostén emocional en su pareja, la actriz Zenayda. Su relación comenzó en el rodaje de 'Spider-Man Homecoming' en 2016 y se confirmó públicamente en 2021. En enero de 2025, Zenayda lució un anillo de compromiso durante los Globos de Oro, confirmando que la pareja planea casarse. "Supongo que entiendo que tengo suerte de tener a alguien como Zendaya en mi vida. Es interesante estar en una relación romántica con alguien que está en el mismo barco que tú. Puedes compartir tus experiencias y eso vale su peso en oro", expresó Holland.

Tom Holland y su novia Zenayda/Créditos: Internet

Antes de Zenayda, Holland sostuvo romances con Elle Lotherington, Olivia Bolton y Nadia Parkes. Sin embargo, su vínculo con Zenayda ha sido el más estable y mediático. Ambos compraron una residencia en Richmond, Londres, y aunque aún no tienen una fecha oficial de boda, han manifestado su intención de formar una familia en el futuro.

Nacido el 1 de junio de 1996 en Londres, Tom Holland inició su carrera artística como bailarín en el musical Billy Elliot en 2008. Su salto a la gran pantalla llegó con 'Lo Imposible' (2012), donde interpretó a Lucas, un niño atrapado en el tsunami de Tailandia. Su interpretación recibió elogios y le valió el reconocimiento como Actor Revelación por la 'National Board of Review'

Su consolidación llegó con el papel de 'Peter Parker' en el Universo Cinematográfico de Marvel, protagonizando 'Spider-Man: Homecoming' (2017), 'Spider-Man: Far From Home' (2019) y 'Spider-Man: No Way Home' (2021). También participó en 'Avengers': 'Infinity War' y' Endgame', y demostró su versatilidad en producciones como 'Cherry, 'The Devil All the Time', 'Uncharted' y la serie 'The Crowded Room', donde además fue productor ejecutivo.

Tom Holland no ha reportado otras condiciones médicas además del TDAH y la dislexia, aunque sí ha hablado con apertura sobre sus problemas con el alcohol y su decisión de hacer una pausa en la actuación para priorizar su salud mental. Su recorrido es un testimonio de resiliencia, talento y humanidad. En un mundo que exige perfección, Holland demuestra que la vulnerabilidad también puede ser heroica.

"La dislexia me ha hecho más creativo. Me ha dado intuición. Me ha enseñado a ver los personajes desde ángulos distintos", comentó en una entrevista con GoLexic.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México