Tras alarma de infarto, Manuel Mijares reaparece con mensaje de su estado de salud actual

Ciudad de México.- El reconocido cantante y actor mexicano, Manuel Mijares, recientemente acaparó titulares por la alarma de un infarto, en el que presuntamente tanto él cómo su equipo, temieron que pasara lo peor. Por este motivo, el intérprete decidió lanzar contundente mensaje a sus millones de fans, para calmarlos al dar detalles de su estado de salud actual, ¿acaso confirmó que está grave?

El pasado martes 2 de septiembre, TV Notas afirmó que Mijares había perdido peso a causa de una crisis de salud, afirmando que hace unos cuantos meses, se llevó tremendo sus y pensó lo peor en pleno show, declarando que sobre el escenario sintió un dolor muy fuerte en el pecho, que hizo que el exesposo de Lucero corriera hacía el hospital más cercano, en el que aseguran le declararon que estuvo a nada de infartarse.

Según la fuente, los médicos le dejaron en claro que hizo bien en correr a emergencias al sentir el dolor en el pecho, por qué si no lo probable es que se infartara y con altas probabilidades de no lograrlo, por lo que le recomendaron que baje de peso y mejore su alimentación: "Le dijeron que debía controlar su salud y bajar de peso para evitar que un infarto se produjera. Fue cuando Mijares empezó a reflexionar al respecto y este año ya tomó cartas en el asunto con los resultados que la gente ha visto desde hace unos meses".

A través de su cuenta de Instagram y la de sus representantes, el intérprete de Soldado del Amor, declaró que era completamente falsa la noticia de que tuvo que ser hospitalizado por problemas cardíacos, destacando que su estado de salud es bueno, y no se haga caso a rumores, al menos que lo compartan en las redes sociales oficiales: "La noticia sobre una supuesta hospitalización de Mijares es FALSA. Su salud está muy bien, gracias a Dios. Les pedimos no hacer caso a rumores y estar atentos solo a la información en las redes oficiales de Mijares y AlmaShow".

Finalmente, el exparticipante de Juego de Voces, lamentó profundamente que siempre se haya difundido una nota completamente falsa, en la que solamente dijeron mentiras para preocupar a fans, público en general y hasta a amigos y familiares, resaltando una vez más que Mijares está sano: "Lamentamos que se difundan nota, qué solo generan alarmas entre el público. Reiteramos: Mijares se encuentra estable y no está internado".

