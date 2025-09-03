Tras despido de TV Azteca, Alex Bisogno los 'traicionaría' con Televisa; ¿se une a 'Hoy'?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su despido de TV Azteca y presuntamente intentar traicionarlos con Televisa, el reconocido presentador mexicano, Alex Bisogno, al parecer está cerca de volver a la televisión, debido a que se ha infirmado que tiene entre manos un nuevo proyecto que promete ser todo un éxito, ¿acaso sí se unirá al programa Hoy, cómo se especulo a inicios del 2025?

Como se recordará, a inicios de este 2025 Alex se quedó sin trabajo, debido a que, mientras que su hermano, Daniel Bisogno, luchaba por su vida, él fue repentinamente despedido del programa Al Extremo. Ante esto, se pensó que podría tomar el lugar de su hermano en Ventaneando, pero no fue así y se quedó desempleado y tras varias semanas, se comenzó el rumor de que podría ser que cambiaría de empresa.

Según fuentes, se dijo que Bisogno había sido contactado por la productora del programa Hoy, Andrea Rodríguez Doria, para qué tomara el lugar que dejaría libre Nicola Porcella para irse grabar su nueva novela, Amanecer, sin embargo, el propio Alex y la productora, negaron rotundamente que fuera verdad. Rodríguez Doria declaró qué por el momento no se buscaba a nadie para reemplazar a nadie, que Nicola tenía su lugar seguro.

Pero ahora, a ocho meses de su despido, se ha dicho que una vez más volverá a la TV, sin embargo, no en el matutino de la empresa San Ángel, sino que supuestamente va a estrenar un nuevo programa, el cual llevara por nombre Escápate conmigo, el cual es un programa de entretenimiento y viajes en el que el presentador recorrerá distintos destinos de México para mostrar su cultura, gastronomía, tradiciones y atractivos turísticos.

El locutor de espectáculos, Alfredo Molina, informó a través de su cuenta de Instagram, que será el próximo sábado 6 de septiembre de 2025, cuándo comience Bisogno a estar al frente de este, además de revelar que también compartirá créditos con Pedro Sicard, la exacadémica María Inés Guerra, y que parte del equipo de conductores ya realizó grabaciones en Aguascalientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui