Tras despido de TV Azteca por violencia, exintegrante de 'VLA' se integraría a 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- A un mes de confirmar que fue despedido de TV Azteca, por haber violentado verbalmente a una de sus colegas, el polémico reportero, Gabriel 'Gabo' Cuevas, regresa al centro del escándalo, pues se ha dicho que el desempleo solo le duró unas semanas, pues al haber dejado oficialmente a Venga la Alegría, en otra empresa contrataron su servicio para famoso matutino, y no es Hoy. Según fuentes, se integraría a Sale el Sol.

El pasado viernes 1 de agosto, Cuevas a través de su cuenta de Instagram confirmó que su ciclo en el matutino producido por Maru Silva ha llegado a su final, después de casi siete años. Aunque aseguró que sale son rencores y con una gran lección, hace un par de semanas, afirmó que su despido fue promovido por una reportera que lo acusó de violencia, siendo que fue ella la que lo agredió e insultó.

Según sus declaraciones en el podcast Cállate Los Ojos, el reportero confirmó que por desgracia, el haber hablado de Patricia Cuevas y proporcionar información a Cecilia Gallino sobre su romance con colega, armó un caso en su contra, que lo terminó de hundir cuando se pelearon en rueda de prensa: "Por decir verdades hay consecuencias, las cuales tomo desde la responsabilidad y el aprendizaje de que a veces mis comentarios pueden ser utilizados en mi contra y esto fue lo que pasó"

Pero, tal parece que a un mes de estar desempleado, Gabriel está de nueva cuenta en la TV, pues en sus redes sociales el polémico presentador de espectáculos, Álex Kaffie, declaró que en Imagen TV le han dado una nueva oportunidad y va a formar parte de Sale el Sol, con sección al aire: "El corrido de Venga la Alegría, se integra a Sale el Sol. Me entero de lo siguiente: Gato, ¡perdón! Gabo Cuevas formará parte de una nueva sección del matutino de Imagen Televisión".

Aunque no mencionó cómo se llamará la nueva sección, si estará con Ana María Alvarado, o si será solamente de él, Kaffie aseguró que será en la siguiente semana, entre el lunes 8 al viernes 12 de septiembre, cuando se presente esta sección de la que formará parte el denominado "protegido" de Flor Rubio: "El discípulo de Flor María Natividad Rubio Loya de Amador Martínez González, tiene llamado la próxima semana en el programa arriba mencionado".

Gabo se uniría a Sale el So. Instagram @kaffievillano

Fuente: Tribuna del Yaqui