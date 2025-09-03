Tras 'infarto', Yuri confirma que Manuel Mijares se sometió a cirugía ¿a corazón abierto?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se dijera que el reconocido cantante mexicano, Manuel Mijares, supuestamente hubiera sufrido un pre infarto y tuviera que ser hospitalizado de urgencia, la querida cantante y actriz veracruzana, Yuri, acaba de brindar una entrevista en la que aclaró todo lo sucedido, sorprendiendo al confirmar que sí se sometió a una cirugía, ¿acaso fue una a corazón abierto?

El pasado martes 2 de septiembre, en TV Notas, presuntas fuentes cercanas al padre de Lucerito Mijares, afirmaron que hace unos meses, el cantante tuvo un intenso dolor en el pecho durante show, y fue hospitalizado por qué era un aparente infarto. Pero, hace unas horas, en redes sociales del artista, desmintieron dicha información: "La noticia sobre una supuesta hospitalización de Mijares es FALSA. Su salud está muy bien, gracias a Dios. Les pedimos no hacer caso a rumores y estar atentos solo a la información en las redes oficiales de Mijares y AlmaShow".

Ahora, este miércoles 3 de septiembre, durante una entrevista para el programa Hoy, la reconocida intérprete de Detrás De Mi Ventana, declaró que Mijares se encuentra bien, que está sano, aunque recalcó que sí tuvo que someterse a una cirugía, hace unos cuantos meses atrás, pero restándole importancia, bromeó sobre el tipo de operación: "Él está bien, él está bien, lo que pasa es que, sí tenía que hacerse una operación, no la jarocha, relájense".

Ante esto, la exparticipante de Juego de Voces, declaró que no ha pasado nada grave, que incluso antes de que saliera la nota, ya había hablado con el intérprete de Soldado del Amor, y este le aseguró que se encontraba muy bien y qué por su salud no tenía que preocuparse por el momento, por qué estaba sano: "Nada grave, no, nada, hace dos días hablé con él y fue de '¿cómo vas?' y me dice 'No, estoy super bien, no te preocupes'".

Finalmente, la creadora de El Apagón, mencionó que la cirugía fue por qué en su cuerpo le salieron cosas raras al bajar de peso qué ya le quitaron, destacando que no hubo problemas, y qué con los infartos solo se lo ponen por qué ya está "muy viejito", pero son mentira: "Lo qué pasa, es qué cómo empezó a bajar de peso, le empezó a salir unas cosas raras en el cuerpo y ya, y ya se la quitaron, no se preocupen. Le han puesto dos infartos, pero es qué ya está muy viejito".

Fuente: Tribuna del Yaqui