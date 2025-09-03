Wendy Guevara no se guarda nada y acusa a Ninel de copiar a Karina Torres: "Resentida"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fuertes revelaciones se dieron durante el episodio de este lunes del pódcast de Wendy Guevara y Nicola Porcella, titulado Cómplices del Desmadre, en el que tuvieron como invitados a Ryan Hoffman Badui, mejor conocida en redes sociales como @DebRyanShow, y Alejandro Fernández, quien se hace llamar @AlexXxStreccise, pues comenzaron ayer su proyecto Pase Social.

Asimismo, en un fragmento de la conversación, que duró más de una hora, se abordó el tema de Ninel Conde, quien, como te hemos informado en TRIBUNA, ha estado envuelta en varias controversias tras su salida del popular reality show La Casa de los Famosos México. Todo comenzó con una transmisión en vivo donde, junto a su amigo Mauricio Mejía, dio a entender que no había valido la pena lo que les "pagó" a Las Perdidas por ayudarla.

Pero lo anterior no fue lo único, ya que cuando terminó la gala del domingo 24 de agosto, de inmediato El Bombón Asesino subió un live donde habló de la eliminación de la modelo Priscila Valverde. Aunque esto le provocó una ola de críticas, fue en ese instante cuando expresó que en las tres temporadas nunca ha ganado una mujer, comentario que fue interpretado como una invalidación hacia Wendy.

¿Qué dijo Wendy Guevara?

La destacada creadora de contenido Wendy Guevara, durante la plática con Nicola, Ryan y Alejandro, comentó que efectivamente Ninel conoció a su amiga Karina Torres y le copió la personalidad dentro del show. De hecho, hace un par de días Evelin Hernández, quien también es conocida de ambas, subió un video junto a otras conocidas donde relató que el manager de la actriz llevó hasta Miami a Karina para que la conociera Ninel.

"Lo que pasa es que Joel le presentó a una amiga nuestra; ella entró un poco con la personalidad de mi amiga, con las palabras de ellas, la esencia la traía desde la primera semana y cayó bien. Como conoció a Karina y se sabe que Las Perdidas trabajamos con Joel, pensó que la apoyaríamos", afirmó, y luego agregó que cuando alguien recién es eliminado del programa, ese tipo de comportamiento es normal.

