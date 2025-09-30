Aarón Mercury celebra el apoyo de sus fans y pide detener los comentarios negativos

Ciudad de México.- Desde el pasado domingo 28 de septiembre, cuando se anunció que el último eliminado del popular programa de Televisa La Casa de los Famosos México, edición 2025, fue el creador de contenido Aarón Mercury, en redes sociales se desató un escándalo. Desde que inició la temporada, él se convirtió en uno de los favoritos, lo que hizo que sus seguidores consideraran esta decisión como un fraude.

Además, lo que indignó todavía más al fandom fue que la persona que lo sacó de la competencia fue el conductor, actor y comediante español Shiky, quien en sus redes sociales no tiene ni la mitad de seguidores que Aarón, algo que se ha convertido en un tema muy debatido en estos días. En cuanto a la productora ejecutiva, Rosa María Noguerón sigue negando que haya intervenido para retirar al influencer de la competencia.

¿Por qué sospechan que es fraude?

Se dice que desde la entrada del joven de 24 años, la producción ha hecho una gran diferencia entre él y los demás participantes. Por ejemplo, ni siquiera le pasaban los vestuarios que enviaba su diseñador, Eduardo Blass, y además, en las cámaras de la casa solían evitar que apareciera en cuadro. A pesar de que ya han pasado dos días, los seguidores siguen molestos y manifestando su inconformidad.

Los fans siguen molestos

Aarón Mercury pide un alto a los comentarios negativos

Aarón Mercury estuvo presente este martes 30 de septiembre en entrevista con Marie Claire Harp, en los canales digitales oficiales del reality show, donde contó que se siente tranquilo y muy agradecido por el recibimiento que obtuvo por parte de los espectadores. Desde el fin de semana, se volvió tendencia en X (antes Twitter) con las etiquetas #AaronMercury y #LaCasadeAaron.

uD83CuDFA4? ¡Tribuna Top 3! uD83CuDF1F Tu fuente de información más fresca y emocionante del mundo del espectáculo, presentado por Maja. uD83CuDFACuD83CuDFB6 No te pierdas las últimas noticias, chismes y lo mejor de tus artistas favoritos. https://t.co/bT4LoZYRlA#TribunaTop3 #Maja #NoticiasDeFamosos pic.twitter.com/C5U7xFO7Tl — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 1, 2025

"Hasta estoy sospechando que estoy en shock porque estoy relajado. La gente me ha recibido muy bien, he visto algunos mensajes (…) Logré más de lo que esperaba, no me he encontrado un comentario malo", aseveró, y envió un mensaje a todos los que disfrutaron de su participación: "Más amor y menos hate. Les pido que estén relajados, no pasa nada; son cosas del juego, estas cosas pasan, pero no tiren tanto hate, no estén atacando tanto", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui