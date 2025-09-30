Actor de 'Una Familia de 10', hospitalizado de emergencia; perdió la conciencia en accidente

Ciudad de México.- Las alarmas de preocupaciones en Televisa se encendieron recientemente, pues se informó que el actor de Una Familia de 10 y comediante mexicano, Roberto Tello, por desgracia tuvo que ser hospitalizado de emergencia la noche del pasado lunes 29 de septiembre a causa de que sufrió un fuerte accidente doméstico. Según los informes, se golpeó la nuca y perdió el conocimiento por un largo rato.

Tello el pasado lunes 29 de septiembre comenzó a dar de que hablar, debido a que se informó que tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital más cercano desde su hogar, ya que mientras el actor que interpreta a 'Romualdo Brayan del Toro' en Una Familia de 10, que estaba en su hogar, específicamente en el patio, resbaló y cayó al suelo, golpeando con fuerza su nuca, la espalda, una pierna y el hombro.

De acuerdo con los informes que han dado de Roberto, después de haberse caído y golpeado las mencionadas zonas del cuerpo, comenzó a sentir el adormecimiento de su brazo derecho y después perdió el conocimiento, por lo que tuvo que ser trasladado en calidad de urgencia y atendido de la misma manera. En algunas redes sociales se filtraron imágenes en las que está en silla de ruedas mientras que es atendido.

Roberto en Una Familia de 10. Internet

Cabe mencionar que hasta el momento, se desconoce si sigue en el nosocomio el denominado 'El Coreano', pero de manera extraoficial, se ha dicho que solamente estará un día en observación médica por haber perdido el conocimiento, pero que al parecer se encuentra fuera de peligro, y los doctores especializados que lo atendieron, descartaron que pueda hablar complicaciones mayores tras los análisis iniciales.

Finalmente, se ha dicho que supuestamente sería ordenado a que deba de guardar reposo absoluto y un seguimiento detallado. Esto se ha dado cuando el programa de comedia de Televisa, Una Familia de 10, se ha estrenado nuevamente, pero por fortuna no va a interferir con grabaciones.

Roberto Tello. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui