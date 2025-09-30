Ángela Aguilar, devastada, se pronuncia al asesinato de Miguel Ángel de la Mora: "Es duro"

Ciudad de México.- La cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar, expresó su dolor por el asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair, estilista de celebridades y dueño del salón Micky's Hair ubicado en la avenida Presidente Masaryk, en Polanco, Ciudad de México. El joven empresario fue embestido la noche del 29 de septiembre por dos sujetos que huyeron en motocicleta, en lo que las autoridades calificaron como un ataque directo.

De la Mora, de 28 años, era originario de Jalisco y se había consolidado como uno de los especialistas en imagen más reconocidos en el medio artístico. Entre sus clientas destacaban figuras como Kenia Os, Natasha Dupeyrón, Altair Jarabo y Ángela Aguilar, quien lo consideraba parte fundamental de su equipo y de su evolución personal y profesional. Tras confirmarse la triste noticia de su fallecimiento, la esposa de Christian Nodal compartió un mensaje en sus historias de Instagram, donde se despidió con profunda tristeza de su amigo y colaborador:

Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado. Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran. Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante", expresa Ángela.

Tras esto, la intérprete de Gotitas Saladas, agregó que no solamente fue su estilista de mayor confianza, sino que lo consideraba un amigo y que desde ese momento iba a recordar todo lo bueno que pasaron juntos en esa amistas y las cualidades que consideraba como mejores en él: "Tu obsesión con el gimnasio, tu amor por los viajes y tus ganas constantes de crecer son recuerdos que se quedan conmigo. Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa. Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar".

Ángela se despide de Miguel Ángel. Instagram angela_aguilar

El crimen ocurrió justo afuera del salón de belleza, en la intersección de Molière y Presidente Masaryk. Según reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía capitalina, uno de los agresores descendió de la motocicleta y disparó directamente contra De la Mora, quien murió en el lugar. Las instancias oficiales ya analizan las cámaras de videovigilancia de la zona, aunque hasta el momento no se han reportado detenidos.

La noticia generó indignación entre vecinos, clientes y figuras del espectáculo, quienes lamentaron la creciente inseguridad en zonas exclusivas de la ciudad. En redes sociales, Micky compartía su trabajo con celebridades, su rutina de ejercicio y su pasión por los viajes, lo que lo convirtió en una figura cercana para muchos. El caso sigue bajo investigación por homicidio doloso. Mientras tanto, el mundo del entretenimiento se une al luto por la pérdida de un profesional del cabello que dejó huella en la industria y en la vida de quienes lo conocieron.

Ángela con Miguel Ángel y Nodal este 2025. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui