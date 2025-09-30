Ariel López Padilla responde en 'Hoy' a 'Coco' Levy tras acusarlo de agredir a Mariana Levy

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, Ariel López Padilla, durante una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, acaba de ser muy político con la contundente respuesta que dio al exdirector y su excuñado, Jorge 'Coco' Levy, ante las más recientes acusaciones de agresiones en contra de su ahora difunta hermana, la querida actriz, Mariana Levy, mientras eran un matrimonio. Esto después de ser señalado de robar herencia de la fallecida estrella de Televisa.

En medio del escándalo por los supuestos malos manejos de 'Coco' en la herencia de la difunta actriz de Picara Soñadora, el exdirector acusó a Ariel de agredir a su hermana durante su relación, y aunque en el pasado ya negó esto, en una reciente entrevista retomaron el tema, a lo que solamente afirmó que no desea hablar más del tema, porque no es justo para todos los involucrados, pues unos ya han fallecido: "De hecho yo ya pase la página y esto va a ser parte de lo que el compromiso que era, y ya no hablemos más del tema, creo que sería injusto para todas las partes".

Ante esto, recalcó que cuando Talina Fernández estaba viva, ya había salido ese chisme, y el respondió de la misma manera, porque no quiere manchar la memoria de una gran actriz que no se puede defender de nada de lo que se diga, ni lo bueno ni lo malo, y no expondrá cuestiones íntimas de pareja: "Lo dije cuando vivía Talina, yo no puedo dar réplica, porque réplica sería con Mariana, todo alrededor son especulaciones, yo no voy a manchar la memoria de Mariana, no voy a exponer cuestiones personales íntimas porque no es lo correcto".

¿Existen malos manejos? Ariel López Padilla exige justicia por la herencia de Mariana Levy.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m.

Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/rNqsIMvyRG — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 9, 2025

Con respecto a la herencia de Mariana, el exjurado de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que es sabido por los propios hijos de la difunta actriz, como José Emilio Fernández Levy, y que él no tiene nada más que decir, solo que se deben de hacer las cosas de manera legal, pero el que se haga ya le corresponde verlo a los herederos: "Ha sido algo que me mencionó el propio José Emilio, o sea, si tu haces un depósito o haces un movimiento va a aparecer, pero eso no es trabajo mío, es trabajo de José Emilio, de Paola, de María, de los interesados que se haga todo de manera correcta".

Finalmente, sobre el tema de si su hija, María Levy, ya retomó comunicación con 'Coco', mencionó que solo puede decir que la joven está asesorada con abogados, que está al pendiente de cada movimiento, y solo puede decir que es lo más sano por hacer, ya que el tema es muy ajeno a ser familia, y debe de haber partes neutrales y de justicia: "Estamos hablando no de relación de personas, sino de dinero, y el dinero es otra tesitura, y creo que se tienen que poner de acuerdo en lo económico porque es la voluntad de Mariana, que su trabajo expresado en una herencia, sea distribuido a sus hijos".

Fuente: Tribuna del Yaqui