Christian Nodal enfrenta críticas sobre su vida privada: "Soy un cantante, no soy un ejemplo para nadie"

Ciudad de México.- Christian Nodal reflexionó sobre cómo ha vivido bajo las constantes críticas públicas y la presión de los medios de comunicación. Durante una entrevista en Colombia, reconoció que su nombre ha estado presente en noticias, rumores y escándalos que, a su parecer, han generado mucho ruido en su vida.

El intérprete de 'Botella tras botella' compartió que en ese proceso atravesó momentos complicados, en los que recurrió al alcohol para sobrellevar la situación aunque sus verdaderos apoyos fueron siempre sus amigos más cercanos. "me emborrachaba y trataba de hablar con mis compas, mis amigos, que son tres personas, a lo mucho. Personas que han estado por mí desde siempre, son contados con una mano. Y también yo no soy muy abierto con mis problemas, ni con nada."

El esposo de Ángela Aguilar explicó que su tendencia era guardar silencio a sus dificultades, aunque con el tiempo aprendió que también podía compartir sus sentimientos y experiencias. "Como a mi me gusta tragarme solo. Ya aprendí que, así como ellos me comparten, yo también puedo compartir. Ya no he sido tan duro conmigo, ¿sabes? Como que tengo bien claro que en esta vida venimos a conocernos."

Sobre las críticas y comentarios que circulan acerca de su vida personal y profesional, el cantautor señaló que ha aprendido a no engancharse, pues considera que atacarlo se ha vuelto un negocio fructífero para muchos. "Me resigné que lo que se hable, la mayoría del tiempo es pura... Entonces ya lo tomo como lo que es. Son ganas de hablar. Les hace bien. Económicamente la gente habla mal de mí, les hace bien. Mejor que hablar bien o hablar simplemente. Creo que es más redituable. Y los números lo confirman."

El sonorense recordó también una de las frases que más le marcó de uno de sus consanguíneos, y que utiliza como filosofía de vida frente a quienes lo critican. "Mi abuelo tiene una frase que me gusta mucho: 'Déjenlos que los repruebe la vida.' Y yo creo que no hay nada más como eso, que la vida misma te cobre y te pague. Las cosas buenas y las cosas malas".

Finalmente, Nodal destacó que sus decisiones se han vuelto un tema de interés público, pese a que él no pretende ser un modelo a seguir, sino simplemente un artista que comparte su música. "El tema ya es más público y demás, no me quedó opción más que analizarlo desde lo que es. Yo soy un cantante, no soy un ejemplo para nadie." Expresó.

