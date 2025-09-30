De Ángela Aguilar a Kenia OS: Legado de Miguel de la Mora en el espectáculo tras su muerte

Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.- La noche del pasado lunes 29 de septiembre, una terrible noticia sacudió al mundo del espectáculo, pues el reconocido estilista y propietario de Micky Hair Salón Masaryk, Miguel de la Mora, fue víctima de un ataque armado en la zona de Polanco, específicamente en el cruce de las calles Presidente Masaryk y Moliere. En plena vía pública quedó tendido el cuerpo del experto en belleza.

¿Qué relación tenía con la industria del entretenimiento?

Antes que nada, era una figura muy destacada en las redes sociales. Su alcance era tan amplio que solo en Instagram contaba con 168 mil seguidores, pero lo más notable era su perfil laboral, @mickyhairsalon_masaryk, que acumulaba un total de 24,7 mil seguidores. Por supuesto, su cuenta se llenó de mensajes sobre lo ocurrido, y varios usuarios exigieron justicia por su asesinato.

Artistas con quienes trabajó

Con la polémica cantante de música regional mexicana Ángela Aguilar, a quien hace un tiempo renovó el look con extensiones, tintes y estilizados. Fue en esta ocasión cuando la intérprete de Qué agonía fue captada con una melena larga y voluminosa que, como notaron sus fans, eran extensiones premium brasileñas, lo que generó gran revuelo entre sus seguidores y múltiples comentarios alabando el resultado.

Arregló a Kenia OS

Natalia Dupeyrón

De hecho, también atendió a la novia de Peso Pluma, la talentosa Kenia Guadalupe Flores Osuna, mejor conocida como Kenia OS. De igual manera, una de sus clientas recientes fue Natalia Dupeyrón, actriz y cantante que tuvo que transformar su apariencia para uno de sus retos actorales más recientes, interpretando a Tamara, la villana de la telenovela Los Hilos del Pasado (El Privilegio de Amar).

#Seguridad | Homicidio en Polanco: Matan a balazos al dueño de Micky Hair Salón Masaryk, estilista de famosos uD83DuDEA8https://t.co/Bp21baihxv — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 30, 2025

Su popularidad era tal que en una ocasión atendió a María Fernanda Beltrán Figueroa, modelo y Miss Universe México 2024. En un entorno distinto, también trabajó con Regina Peredo Gutiérrez, empresaria y Reina Hispanoamericana 2019, y, con un perfil un poco más bajo, con Priscila Escoto, influencer y amiga cercana del estilista. Precisamente, lo que ha circulado con fuerza en las últimas horas es que Miguel de la Mora solía mantener cercanía con Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul, y reconocida influencer.

Fuente: Tribuna del Yaqui