Estilista de Ángela Aguilar, asesinado en Polanco, tenía FUERTE VÍNCULO con capo 'El Azul'

Ciudad de México.- El asesinato del famoso estilista Miguel Ángel de la Mora Larios, quien trabajó con la cantante Ángela Aguilar, ha dejado al mundo del espectáculo sorprendido. El propietario del Micky Hair Salón Masaryk fue asesinado en Polanco este lunes 29 de septiembre de 2025, alrededor de las 21:00 horas. Tras los hechos ha salido a la luz el fuerte vínculo que tiene con el famoso capo 'El Azul', uno de los líderes del Cártel de Sinaloa; aquí te contamos cuál es la razón por la que se les vincula.

Miguel Ángel de la Mora Larios tenía una relación cercana con Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante llamado Juan José Esparragoza Moreno, alias 'El Azul'. En redes sociales se pueden ver imágenes y mensajes de su amistad que confirman el vínculo que ambos tenían, pues hasta presumieron, en algunas ocasiones, sus viajes juntos. En sus cuentas de Instagram y TikTok hay evidencia de los buenos momentos que ambos pasaban. La última publicación en la que aparece la nieta de 'El Azul' y Miguel Ángel de la Mora Larios sería de un viaje a Punta Mita donde se celebró el cumpleaños de Diana Esparragoza. En la descripción, el estilista escribió "Festejando a Lady" y compartió una serie de fotografías en las que se puede confirmar su amistad.

Diana Esparragoza es originaria de Guadalajara y tiene 27 años. Es influencer y cobró popularidad por ser nieta de 'El Azul', además de haber salido en 2024 con el cantante Peso Pluma.

¿Quién es Miguel Ángel de la Mora Larios, estilista de Ángela Aguilar?

Miguel, originario de Jalisco, destacó en el mundo de la belleza con apenas 28 años, gracias a los tratamientos de lujo que ofrecía en su salón Micky Hair Salón Masaryk. Entre sus servicios destacaban las extensiones de cabello, que incluso se dice superaban los 100 mil pesos. Una de sus clientas frecuentes es la cantante Ángela Aguilar, quien ya se pronunció sobre los hechos.

"Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado. Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran. Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante", escribió Aguilar en Instagram.

#CDMX || Anoche en el corazón de #Polanco, El joven empresario Miguel Ángel de la Mora, dueño de Micky’s Hair Salón Masaryk, fue asesinado por dos sujetos en motocicleta

Testigos señalan que el ataque fue directo. Autoridades investigan pic.twitter.com/VSQ3V8C2LV — Moviendo Ideas (@moviendoideas) September 30, 2025

