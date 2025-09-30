Eugenio Derbez engañó a Dalílah, Yuridia niega hate contra Ángela y más en el Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- No cabe duda de que el gremio del espectáculo se encuentra, siempre, en constante movimiento y por ello resulta complicado enterarse de todo lo que sucede. Si tú quieres mantenerte al tanto de lo que hacen o dicen tus artistas favoritos, una gran opción es Tribuna Top 3 Espectáculos. En este resumen informativo encontrarás todos los detalles sobre el medio del entretenimiento para que no pierdad de vista nada.

Nicole Kidman se divorcia

En una noticia que sacudió al mundo del espectáculo, recientemente se confirmó que la actriz Nicole Kidman y el cantante Keith Urban se han separado después de 19 años de matrimonio. Según reportes de TMZ, los aún esposos tenían desde inicios del verano viviendo por separado.

Yuridia no quiere que la metan en el hate contra Ángela Aguilar

Luego de que la cantante Yuridia publicará una versión de Qué agonía sin la participación de Ángela Aguilar, surgieron rumores de que podría haber un problema entre ellas. Sin embargo, la famosa sonorense ya aclaró que esto no significa que tenga problemas con la joven intérprete, por lo que pidió que no la involucren en el hate hacía ella.

Dalilah Polanco revela porqué termino con Eugenio Derbez

La famosa conductora, Dalilah Polanco, contó durante su estadía en La Casa de los Famosos México la causa de su verdadero rompimiento con Eugenio Derbez, confirmando que el reconocido productor la engañó con otra mujer y ella se enteró por unas fotografías publicadas en una revista. Como se recordará, el romance entre ambos actores de La Familia P.Luche acabó a finales del 2006.

