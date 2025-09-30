'Exatlón México': ¿Quién gana HOY Duelo de Enigmas? Resumen martes 30 de septiembre del 2025

Ciudad de México.- Todo en el Exatlón México puede cambiar de un momento para otro, pero por el momento, en los spoilers filtrados para este martes 30 de septiembre del 2025, se dice que para esta noche habrá una sorpresa con respecto a los presuntos ganadores del Duelo de los Enigmas, además de un breve resumen de lo que pasará en las competencias entre los azules y los rojos

Tal parece que en el reality deportivo de TV Azteca, la competencia va empezando y ya se encuentra muy intensa, por lo que se dice que esta nueva temporada estará más reñidas que las pasadas y habría muchos roces deportivos, y no solo entre rivales, sino entre atletas del mismo color. Según el canal de YouTube de Proyecto TV, que se encarga de filtrar spoilers, los del equipo de Mati Álvarez no estarían muy felices por estar en la Barraca esta primera semana.

Pese a que apenas es el segundo día de competencia, en los mismos adelantos de la televisora, se ha revelado que se va a jugar un Duelo por la Zona de Riesgo, el cual se basa en que se conocerá al primer atleta que irá al Duelo de Eliminación el próximo domingo 5 de octubre del año en curso. Hasta el momento, no hay filtración del nombre, pero se dice que el primero en salir sería un integrante de los rojos y en estadísticas del primer día, Villaluz, Mario Osuna y Humberto Noriega, son los de menor rendimiento varonil.

¡Toda una caja de sorpresas ! Atleta y coach de boxeo, bailarín de Hip-Hop y acróbata. Alex Sotelo está más que listo para portar con orgullo la casaca Azul en las pistas de Exatlón México.



Esta noche a las 7:00 PM por Azteca UNO. pic.twitter.com/zHgQ0Md3vM — Exatlón México (@ExatlonMx) September 30, 2025

Con respecto a que pasará en el Duelos de los Enigmas, se dice que las filtraciones han mencionado que este va a ser nuevamente para el equipo de los rojos, y que no sería algo muy cerrado, sino que habría un marcado muy escandaloso de superioridad para los rojos, pese a que el equipo de Koke Guerrero sorprendieron en el estreno, ganando el Duelo por la Ventaja y la Villa 360.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar como el pasado lunes 29 de septiembre, que se decía que los azules perderían la Villa 360 y al final la ganaron.

Fuente: Tribuna del Yaqui