Exparticipante de 'Survivor México' sufre accidente en aeropuerto y sale en silla de ruedas

Ciudad de México.- La reconocida exparticipante de Survivor México y cantante mexicana, Toñita, hace poco encendió las alertas de preocupaciones, debido a que recientemente informaron que sufrió accidente en el aeropuerto de la Ciudad de México, por lo que no pudo seguir caminando y tuvo que salir en silla de ruedas. Esto es lo que se sabe sobre su actual estado de salud tras el incidente.

Toñita, cuando estaba en el reality show de TV Azteca, tuvo un accidente que la obligó a salir de este pues se lesionó parte de las vertebras de la espalda, además de un esguince en una pierna, por lo que tuvo que tomar terapia física y varias semanas de recuperación. Por este motivo, la cantante ha estado en un constante chequeo y se cuida de sufrir lesiones y de caídas en los últimos meses.

Ahora, las preocupaciones entre los seguidores de la exintegrante de La Academia, se han elevado debido a que uno de los elementos de su equipo, informó mediante un video en su cuenta de Instagram, que mientras que estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México, por desgracia sufrió un fuerte accidente del que no pudo levantarse por sí sola y tuvo que ser trasladada por dicho lugar en silla de ruedas.

Toñita en Survivor México. Internet

Según la información dada de viva voz de la intérprete de Me Quedó Con Los Dos, se cayó por "meter la pata dónde no era", generándose un esguince en el pie, por lo cual no podía solo caminar por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sino que tuvo que ir alguien del personal con la silla de ruedas. Por fortuna, el esguince no es nada grave y muy pronto volverá a estar como nueva, además de que en el video, se mostró de un gran humor.

Cabe mencionar que la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, estaba en el lugar público debido a que tenía que viajar desde la Ciudad de México hasta Guadalajara para presentar un concierto la noche de este martes 30 de septiembre, así que aclaró que aunque no podrá bailar, sí va a presentarse y le cantara al público, dejando que los bailarines realicen la coreografía sin ella.

Toñita sale en silla de ruedas del aeropuerto. Instagram @tvynovelas

Fuente: Tribuna del Yaqui