Filtran al sospechoso en asesinato del estilista de Ángela Aguilar; recibiría amenazas

Ciudad de México.- Después del asesinato de Miguel Ángel de la Mora, que es mayormente reconocido por ser el estilista de Ángela Aguilar, recientemente se ha comenzado a filtrar información aparentemente importante para el caso, cómo que supuestamente ya habría sospechoso en este atroz crimen, además de que al parecer habría estado recibiendo amenazas de muerte en los últimos meses.

El crimen fue cometido la noche del pasado lunes 29 de septiembre, justo afuera del salón de belleza Mike's Hair, en la intersección de Molière y Presidente Masaryk, y según los informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía capitalina, uno de los agresores descendió de la motocicleta y disparó directamente contra De la Mora, quien murió en el lugar. Las instancias oficiales ya analizan las cámaras de videovigilancia de la zona, aunque hasta el momento no se han reportado detenidos.

Con respecto al acaso, las autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo, han revelado que el caso no es catalogado como un incidente o un asalto, sino que en realidad fue un ataque directo, basado en el hecho de que los delincuentes se detuvieron justo ante él y le dispararon a quemarropa, fuera de su establecimiento. Hasta el momento no hay detenidos: "Estamos atentos y trabajando de forma coordinada para dar con los responsables".

Pero, mientras que las autoridades niegan tener informes sobre algún implicado y el motivo, recientemente el periodista Carlos Jiménez, mediante su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, filtró que al parecer, detrás de este asesinato estaría Eduardo E., un hombre con quien el hoy fallecido estilista, presuntamente, había tenido problemas en el pasado muy fuertes y que hasta lo haría tomar actos legales en su contra.

Según los informes dados por Carlos, el amigo de la esposa de Christian Nodal, en el año del 2024, puso una denuncia en contra de Eduardo acusándolo de "fraude y amenazas2, en su contra, por lo que en septiembre de ese mismo año se realizó una querella, y hasta habría conseguido una orden de alejamiento, por lo que estaba prohibido un acercamiento virtual o digital. De la misma manera, se mostró el documento que especifica que, en caso de incumplir, recibiría "una multa de veinte días de salario mínimo vigente".

