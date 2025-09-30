Harvey Weinstein: Posponen sentencia por agresión sexual; agregan nuevos cargos a su caso

Nueva York, Estados Unidos.- El polémico productor de cine, Harvey Weinstein, una vez más está dando de que hablar, debido a que su caso dio inesperado giro, que ha dejado a más de uno sorprendido, debido a que a horas de que compareciera contra el juez, fue pospuesta su sentencia, después de haber sido declarado culpable de agresión sexual. El motivo, se dice que es porque agregaran nuevos cargos de índole sexual a este.

El pasado mes de junio, un jurado, tras varios meses de juicio y una semana de deliberaciones se le declaró culpable del cargo de agresión sexual en contra de su exasistente, Miriam Haley, para el cual ya había sido condenado a cinco años, sin embargo, debido a que fue revocado por por un error procesal, a inicios de este 2025 se comenzó de nuevo todo este proceso, para volver a determinar su culpabilidad o inocencia.

Haely acusó al productor de haberle practicado sexo oral a la fuerza en 2006, y dado al denominado error procesal, se tuvo que hacer un nuevo juicio, en el cual solamente se hundió más, pues se presentaron alrededor de 30 testigos en su contra, se exhibieron fotografías y correos electrónicos que mencionaban a diversas personalidades, desde Bill y Hillary Clinton hasta Gwyneth Paltrow y la Reina Isabel II. Tras seis semanas de proceso y una de deliberaciones, una vez más fue declarado culpable.

Harvey enfrenta a la justicia desde el 2019. Internet

Una vez que se le volvió a declarar culpable al productor de Hollywood, se informó que sería este martes 30 de septiembre cuando se informaría la sentencia a su crimen, sin embargo, a solo unos minutos del comienzo de esta audiencia, el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York la canceló, y aseguró que el fallo se dará a conocer antes de fin de año. Ahora, el productor de Shakespare In Love, podría enfrentar hasta 25 años en prisión, aunque se le restarían los seis que ya tiene encerrado por el juicio.

En cuanto al motivo del aplazamiento, el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, declaró que era a causa de que Weinstein también enfrentará un nuevo juicio relacionado con otros cargos de índole sexual, que serán dados a conocer al público cuando se le otorguen oficialmente. Al parecer, el próximo 9 de octubre de este 2025, sería cuando comparezca de nuevo ante el Tribunal, pero se desconoce si será para su sentencia, o para el otro proceso sexual cuyo inicio, según el juez Curtis Farber, será a comienzos de otoño de este año.

Harvey pasaría otros 20 años en prisión. Internet

