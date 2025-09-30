Horóscopos de Nana Calistar: HOY, miércoles 1 de OCTUBRE de 2025; esto dice tu signo al inicio de MES

Ciudad de México.- Este miércoles 1 de octubre arranca un nuevo mes y no hay nada mejor que recibirlo con buena vibra y la energía especial que el universo tiene para ti. Si quieres claridad para tomar decisiones importantes y encaminar tu futuro, quédate a leer TRIBUNA porque aquí encontrarás las predicciones más acertadas. Según tu signo zodiacal, con los horóscopos de Nana Calistar descubrirás cómo influirán los astros en este inicio de mes antes que nadie.

Aries

Comienzas octubre con nuevas oportunidades, pero cuidado con la gente doble cara que se dice amiga. Vienen cambios en el trabajo que te van a beneficiar si sabes moverte con inteligencia.

Tauro

Este mes te trae la posibilidad de cerrar ciclos y soltar lo que ya no sirve. No cargues con culpas ajenas, porque lo único que logras es frenarte a ti mismo.

Géminis

Octubre inicia con chismes rondando tu vida, no des explicaciones a quien no las merece. El amor estará tocando a tu puerta, pero dependerá de ti abrirle o seguir en tu libertad.

Cáncer

El mes arranca con mucha sensibilidad en tu signo, podrías andar con emociones encontradas. Aprovecha esa energía para sanar heridas viejas y fortalecer lazos familiares.

Leo

Octubre llega con fuerza para que te brille la corona, pero cuida tu carácter explosivo. Habrá sorpresas en lo económico que podrían ayudarte a salir de un apuro.

Virgo

Se abren caminos este inicio de mes, pero no todos serán fáciles. Una persona del pasado regresa con la intención de remover sentimientos, depende de ti si lo permites o lo mandas a volar.

Libra

Tu temporada sigue fuerte y octubre trae oportunidades de crecimiento personal. No pierdas el tiempo en gente que no sabe lo que quiere, tú mereces estabilidad y claridad.

Escorpión

Comienzas octubre con tentaciones y antojos en todos los sentidos, pero cuidado con caer en juegos que solo te confundan. Se avecina un logro que te dará mucha satisfacción.

Sagitario

Este inicio de mes te empuja a moverte, viajar y conocer nuevas personas. No te aferres a lo que ya no fluye, octubre será clave para abrirte camino en lo que sueñas.

Capricornio

Octubre empieza con retos laborales, pero tu disciplina te llevará a ganar terreno. No dejes que el orgullo te haga perder una oportunidad en el amor.

Acuario

Nuevos proyectos se abren este mes, pero debes poner orden en tus ideas para que no se queden a medias. Cuidado con discusiones familiares, no todo lo tienes que arreglar tú.

Piscis

Arranca octubre con mucha intuición para ti, escucha tus corazonadas. Se vienen oportunidades económicas, pero también tentaciones de gastar de más, mide tus pasos.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana jueves.

Fuente: Tribuna del Yaqui