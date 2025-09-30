¿Jorge Losa olvida a Ferka con 'Sugar mommy'? Amiga de la conductora de 'VLA' lo revela

Ciudad de México.- Al parecer la relación de Ferka con el galán de origen español, Jorge Losa, no habría terminado en sana paz, sino que habría engaños y frustraciones de por medio. Según una amiga cercana a la conductora de Venga la Alegría, el actor ya la estaría olvidando con una 'sugar mommy', mientras que la exactriz de Televisa estaría viviendo su proceso de duelo enfocándose en su nuevo proyecto, La Granja VIP.

Hace una semana, la presentadora dijo para De Primera Mano que su separación fue amistosa y de acuerdo mutuo, porque buscaban cosas diferentes, pero ahora, en TV Notas han dado una versión diferente, pues una aparente amiga de la expareja, asegura que Losa fue un Christian Estrada y que ella ya no iba a mantener "a un hue..." y quería un hombre: "Se cansó. Se hartó de cubrir los gastos de un niño de 35 años. La misma historia que vivió con Christian Estrada. Como dirían por ahí: 'Esa historia ya se contó'. Por eso decidió terminar la relación. Le dolió muchísimo entender que los caminos debían separarse".

Según la fuente, aunque la presentadora de TV Azteca ha sufrido mucho este tema, a Losa no le ha dolido nada y ya hasta tendría nueva conquista, que según ella buscó por "desesperado", sabiendo que lo mantendría, ya que supuestamente lo buscaba estando con Ferka y le ofrecía mantenerlo; supuestamente se trata de Maripily Rivera: "Ella le mandó en varias ocasiones mensajes para invitarlo a Miami y reaccionaba a sus historias de Instagram. Entonces él no le respondía de la misma manera, por la relación que insistente mientras estaba con Ferka, pero se dio cuenta y ahora que terminaron lo comprobó".

Según la fuente, el exparticipante de Guerreros 2020, donde conoció a Maripily, se contactó con ella, porque desde hacía meses que lo invitaba para Miami y después a Puerto Rico, prometiendo que lo acogería en su hogar hasta que consiguiera trabajo y que incluso ella con sus contactos en Telemundo lo ayudaría a encontrar trabajo con ellos: "Él lo hizo porque ella le dijo que lo iba a mantener el tiempo necesario mientras conseguía trabajo. Incluso que se lo va a llevar a Puerto Rico. Jorge se ve de lo más relajado, disfrutando. Ya tiene a su sugar mommy. Él quiere que Telemundo lo voltee a ver".

"Estaré totalmente agradecida de lo vivido": Ferka responde ante pregunta sobre distanciamiento con Jorge Losa uD83EuDEE2 . #FórmulaEspectacular con @Flor_Rubio pic.twitter.com/rGZSntPCVP — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 24, 2025

Pero eso no fue todo, pues la supuesta amiga de la exparticipante de MasterChef Celebrity, Maripily también hizo lo mismo con Estrada cuando recién terminaron, y le "patrocinó por muchos meses", aunque esta aparente relación acabó muy mal. Aunque la fuente critica el supuestamente "recoger lo que deja Ferka", señala que respeta la inteligencia y el empoderamiento de la dominicana, y que espera que pronto vea la clase de hombre que es Losa y lo termine.

Finalmente, al hablar de la supuesta infidelidad de María Fernanda Quiroz a Jorge, la aparente amiga de ambos, la negó rotundamente y aseguró que la verdad detrás de la separación, está que Ferka vio que no habría progreso como pareja y que ella notó situaciones con el exparticipante de La Isla: Desafío con Grecia y Turquía, que no quiere volver a vivir, como la inestabilidad económica y el poco esfuerzo para buscar un trabajo estable.

Ella se dio cuenta de que él no caminaba por el mismo carril que ella. Aunque intentó jalarlo, él no dio el ancho. En su momento lo hablaron. Él le prometió el cielo y las estrellas. Hicieron varios planes juntos. Tenían su casa. Platicaron sobre llegar al altar, agrandar la familia, pero con el tiempo se convirtieron en falsas promesas", concluyó.

¡#Ferka nos cuenta cómo fue su RUPTURA con #JorgeLosa y si #ChristianEstrada da PENSIÓN! Además, desmintió que #MarieClaire era tercera en discordia en su última relación. #DePrimeraManouD83DuDC4C de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/vItD13L8mI — De Primera Mano (@deprimeramano) September 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui