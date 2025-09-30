¿Juan Gabriel está vivo? Se vuelve viral presunta aparición de 'El Divo de Juárez' en París

París, Francia.- A unos días del lanzamiento de Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, una serie documental recorre íntimamente la vida y carrera artística de 'El Divo de Juárez', las conspiraciones y el debate en tornó a su muerte se han reavivado luego de que un hombre, cuyo parecido con el artista mexicano es impresionante, fuera captada desde el interior de una cafetería de París, Francia. El video fue difundido en TikTok y rápidamente se volvió viral, generando una gran cantidad de reacciones.

La publicación fue compartida por el usuario Fidel Marín y actualmente acumula 5.3 millones de reproducciones en la mencionada red social. De acuerdo con datos recabados por Milenio, el video fue grabado dentro de un establecimiento de Sarcelles, una comuna que se sitúa en la región de Isla de Francia. En las imágenes se observa a un acompañante, quien se sorprende por la presencia de un hombre con características similares al intérprete de Abrázame Muy Fuerte.

En las imágenes se aprecia al individuo en cuestión que aparece con una chaqueta naranja y luciendo una cabellera larga y canosa, estilo que duramente muchos años utilizó Alberto Aguilera Valadez, nombre real del cantante mexicano. Cabe mencionar que el pasado 28 de agosto de 2016 se reportó la muerte de Juan Gabriel a los 66 años de edad, quien sufrió un infarto agudo al miocardio cuando estaba en su residencia de Santa Mónica, California.

Juan Gabriel sigue vivo ya en París", escribió el usuario en el post, mismo que acompañó con la emblemática canción Querida.

Jóvenes encuentran a un hombre idéntico a #JuanGabriel en restaurante de París lo que ha revivido la polémica sobre su existencia uD83DuDE31#Viral pic.twitter.com/WQ0sTOKmgi — Nelson Valdez (@nelvaldez) September 30, 2025

Conspiraciones sobre la muerte de Juan Gabriel

Desde que se confirmó el fallecimiento del ídolo mexicano, las teorías conspirativas no han dejado de circular. Fanáticos, un sector de la prensa y colegas se resisten a creer que 'El Divo de Juárez' haya partido, argumentando contradicciones en los reportes médicos, supuestas apariciones y mensajes en redes sociales. En gran medida esto se debe al carácter reservado y el profundo hermetismo con el que Juan Gabriel se manejó con respecto a su vida privada.

Uno de los que se ha encargado de avivar estos rumores es Joaquín Muñoz, exmánager que fue muy cercano a Juan Gabriel durante varios años, especialmente en la década de 1980. En múltiples entrevistas, Muñoz aseguró que el difunto compositor fingió su muerte por motivos de seguridad y estaría esperando el "momento adecuado" para reaparecer. En cualquier caso, la figura de 'Juanga' permanece viva en la memoria colectiva, entre la nostalgia, la incredulidad y la leyenda.

Fuente: Tribuna del Yaqui