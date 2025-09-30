Lujos y celebridades: La vida de Miguel Ángel de la Mora antes de ser asesinado en Polanco

Ciudad de México.- Esta mañana, en nuestro medio de comunicación, te informamos sobre el asesinato del estilista y propietario de Micky Hair Salón Masaryk, Miguel de la Mora, quien perdió la vida la noche del pasado lunes 29 de septiembre en un ataque armado en la zona de Polanco. Esta lamentable noticia conmocionó a los internautas y, por supuesto, también a sus más de 168 mil seguidores.

De hecho, en las últimas horas algunos artistas se han pronunciado para dedicar el pésame a los dolientes del experto en belleza. Entre ellos destacó su amiga, la influencer Priscy Escoto, quien escribió: "Anoche recibí una noticia que me dejó en shock y con el corazón muy triste. Mi querido Micky Hair ya no está con nosotros… Siempre me recibía con una sonrisa, con cariño y con mucho talento. Nunca le importó la hora en la que llegara, se quedaba hasta terminar; un día terminamos a las 4 am".

La lujosa vida de Miguel de la Mora

Algo de lo que poco se ha hablado es de su estilo de vida, ya que se relacionaba con grandes estrellas del espectáculo a las cuales llegó a arreglar el cabello. Entre sus clientas más destacadas estaban Kenia OS, Ángela Aguilar y Natalia Dupeyrón. No obstante, en distintas ocasiones llamó la atención de los internautas porque solía darse grandes gustos, como viajar a destinos lejanos.

Con Ángela Aguilar

Además, en sus fotografías de Instagram se le veía con ropa de diseñador, a veces compartía contenido en sitios de difícil acceso y, por último, no se puede dejar de mencionar las costosas joyas. Según información de Milenio, las extensiones que Miguel utilizaba eran de gran calidad, pues justo las que colocó en su momento a la hija de Pepe Aguilar tenían un valor estimado entre 150 mil y 174 mil pesos mexicanos.

En cuanto a su terrible deceso, ocurrió afuera de un negocio en la calle Moliere, en una zona de restaurantes gourmet. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta los responsables de quitarle la vida. Por lo pronto, las investigaciones están enfocadas principalmente en localizar a los delincuentes, mientras que en redes sociales continúa la consternación por la enorme pérdida en la industria de la belleza.

Fuente: Tribuna del Yaqui