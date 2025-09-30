Murió de cáncer: Exintegrante de 'Survivor México' estremece con dura confesión de su padre

Ciudad de México.- El reconocido exparticipante de Survivor México: Héroes contra Villanos e influencer mexicano, Kenta Sakurai, recientemente dejó a más de uno en shock, con la estremecedora confesión de su fallecido padre, el señor Jesús Delgado, quien desgraciadamente murió de cáncer el pasado 11 de noviembre de 2023, justo después de segunda temporada en la que apareció Kenta,

"Estaba mojado y comienzas a sentir el aire frío de la madrugada. Llega un momento en que te empiezas a quedar tieso. Estaba dormido, cuando escuché la voz de mi papá hablando con Dios y le decía: 'Protégelo y cuídalo, Señor, con tu manto sagrado'".

"Literal, empecé a sentir como cuando te metes a un sleeping bag, el calor en todo el cuerpo. Abrí los ojos y fue el momento en el que dije: 'Estoy haciendo lo correcto y no me va a pasar nada'. Entendí que tenía que estar en Survivor".

"La razón por la que fui por primera y segunda vez a Survivor era mi apá, que estaba enfermo de cáncer en etapa terminal. Todos mis logros eran para él, para que se olvidara de su enfermedad y estuviera orgulloso de mí. Esta temporada me la debía a mí".

Agus y Benja reafirman su alianza, Kenta se alía con los héroes originales que son las más nefastos de todo Survivor.



Ganan suministros y wraps de posho -Chiquitito como te extrañe!!- jajaja.



Agus está jugando súper bien.



Abun- Dance Dance Dance

Abun -Dance Dance Damce.… pic.twitter.com/BSAu0ymuyu — Adriana Puente (@puenteadriana88) July 9, 2025

"En la primera, no me caía el veinte de la magnitud de su enfermedad. En la segunda, estaba dentro del reality con la incertidumbre y angustia, de: '¿Qué pasa afuera con mi papá?'. No estaba concentrado. Cuando salí, a los 3 meses falleció".

"No sabía si aceptar el proyecto o no porque me enfrentaría con todos esos fantasmas y con el tema de: ‘¿A quién le dedico las carreras ahora? ¿Quién me verá detrás de esa pantalla si ya no está mi papá?".

Cuando vienen las recompensas de comunicación, antes esperaba una carta o una llamada de él y decía: ‘¿Ahora quién me va a mandar mensajes?’. Estar en el juego todo el tiempo en convivencia, platicar de nuestras vidas, eran muchos choques emocionales, pero a la vez fue sanador y ayuda a desahogarte", concluyó.

Así cambió el Kenta, un sobreviviente que lo dio todo en #SurvivorMéxico. uD83DuDD25uD83DuDCAAuD83CuDFFCuD83DuDE31 ¿Qué te parece su cambio? uD83CuDF34uD83DuDC80 pic.twitter.com/UK0tFaRV5q — Survivor México (@mexico_survivor) September 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui