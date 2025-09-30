Tras fraude en 'La Casa de los Famosos México', Aarón Mercury sería contratado en TV Azteca

Ciudad de México.- Después de que en redes sociales se acusara de fraude en La Casa de los Famosos México, ante la tan inesperada y polémica salida del joven influencer mexicano, Aarón Mercury, hace un par de horas, se ha desatado el rumor de que podría firmar contrato en TV Azteca, debido a que uno de los altos ejecutivos de la televisora, le envió un mensaje para que lo contactara por motivos laborales.

El pasado domingo 28 de septiembre, se vivió la última gala de eliminación dominical, del reality show de Televisa, y en varias encuestas realizada en redes sociales y comentarios de los fandoms, predominaba la preferencia para que Aldo de Nigris y Mercury, por lo que se creía que sería el actor y presentador de origen español, Shiky, el que terminaría por salir de esta emisión, quedándose solo a un paso de la recta final.

Por este motivo, cuando Galilea Montijo anunció que el noveno eliminado resultó ser el influencer, millones quedaron en completo shock sin creerlo, y en redes sociales como X, antes conocido como Twitter, se comenzó a decir que había "fraude" que le habían visto la cara de tontos al público y que no podía ser posible que Aarón siendo tan querido fuera el eliminado. Incluso se comenzó campaña para darse de baja en la suscripción de ViX.

La polémica escaló a tal grado que en el programa Hoy, las presentadoras hablaron al respecto, siendo Andrea Legarreta al decir que le sorprendió la situación, mientras que Montijo, aseguró que fue el púbico el que eligió y no le hicieron caso de ser muy conscientes de sus votos: "Es la casa más impredecible de todas, pero ahora sí que ustedes eligen, ustedes tienen la última palabra. Muchos nos sorprendimos con el resultado". Esto apoyando la teoría de que descuidaron a Aarón pensando en salvar a Alexis Ayala.

Pero, en medio de toda esta serie de dimes y diretes, y los ataques en contra de Televisa, el ejecutivo del Ajusco, Antonio Bentacourt, respondió a una de las publicaciones sobre la salida del influencer mexicano, en el que le ofrece que firme contrato con su empresa, porque ahí sí lo quieren y contrario a la empresa San Ángel, ellos sí van a cuidarlo como se merece: "Aarón te queremos en TV Azteca. Acá sí te cuidamos", se lee en el mensaje. Hasta el momento, Aarón no ha respondido.

Fuente: Tribuna del Yaqui