Tras rumores de infidelidad, 'Guana' aclara situación y se disculpa con su expareja

Ciudad de México.- José Luis Rodríguez 'Guana', quien se convirtió en el octavo eliminado del exitoso reality show La casa de los famosos México, edición 2025, generó diversas controversias dentro del programa, no solo por su "traición" al Team Noche, sino también porque una presunta infidelidad a una expareja, lo que de inmediato hizo que los internautas pensaran en su exesposa, Ana Cecilia Anzaldua.

"Yo le puse el cuerno a mi exesposa con alguien con quien compartí un proyecto, y la neta es que fui muy cobarde. Me fui a Cancún con esta persona, y para mí fue muy fácil; estábamos en una situación muy rara mi ex y yo, que no intentaba recomponer la relación, no le ponía ganas. Pero justo ese error creo que me llevó a todas las consecuencias, y sí, lo sufrí muy cabrón", le confesó a Facundo.

El comediante mexicano aclaró en entrevista para TVNotas que en realidad se trató de una confusión, pues mantiene una buena relación con Ceci. Incluso mencionó que tenía pendiente visitar a ella y a su esposo para hablar sobre este asunto. Además, aprovechó el espacio del medio de comunicación para ofrecer una disculpa por los comentarios negativos que recibió como consecuencia de la situación.

Octavo eliminado de 'La Casa de los Famosos México'

Por otro lado, también abordó el fuerte rumor que aseguraba que él y la productora de La casa de los famosos México eran amantes, motivo por el cual supuestamente siempre era favorecido en las actividades. Incluso compartió una divertida anécdota que vivieron su novia Citlalli, su mánager y Rosa María tras su salida, cuando se enteró de los chismes que circulaban en diversas plataformas.

"Cuando salí me recibieron mi novia Citlalli, mi mánager y Rosa María, que volteó y le dijo a Citla: 'Entonces, ¿cómo nos lo vamos a turnar, semana por semana? Ahora que ya somos pareja, ¿cómo lo ves?'. Yo no sabía de qué hablaban hasta que me contaron. No sé de dónde sacaron todo eso. Nos reímos mucho los cuatro. Rosa me dio la oportunidad de entrar a Muero por Marilú y El príncipe del barrio. Es una persona pulcra, íntegra, honorable, intachable y muy profesional".

