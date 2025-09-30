VIDEO: Alfredo Adame arrojó arroz a un sujeto y fue apodado 'Lord Yakimeshi'

Ciudad de México.- Alfredo Adame Von Knoop, conocido como Alfredo Adame, está a punto de ingresar al nuevo reality show de TV Azteca titulado La Granja VIP, el cual se estrenará el 12 de octubre de 2025. En este programa permanecerá un par de meses sin contacto con el mundo externo, por lo que se le ha visto pasear por distintos lugares de la Ciudad de México antes de su ingreso.

El problema fue que en uno de esos recorridos, cuando asistió a un restaurante, vivió uno de los momentos más incómodos, ya que un hombre lo insultó y, debido a la explosiva personalidad del actor, terminó explotando contra el responsable al arrojarle arroz en la cabeza. La escena ocurrió cuando Alfredo se levantó de su asiento, se dirigió a la mesa del sujeto agresivo y, no conforme con enfrentarlo, tomó un plato de Yakimeshi y se lo arrojó de lleno en la cabeza.

Aseguran que es una broma

La periodista Inés Moreno fue quien compartió el material en su perfil de Instagram y añadió el siguiente texto: "¡ESCÁNDALAZO! Este hombre le dice pit chico y así reaccionó el actor Alfredo Adame tirándole su arroz en la cabeza". De inmediato, el video generó muchísimas reacciones entre los usuarios: algunos apoyaban al conductor televisivo, mientras que otros aseguraban que su reacción había sido más que exagerada.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el aludido no ha respondido a estas aseveraciones, aunque en TRIBUNA estaremos atentos a cualquier declaración. En cuanto al otro personaje, se desconoce por completo su identidad y no se sabe si Adame tomará repercusiones legales. Es necesario señalar que tras la respuesta del exastro de Televisa, el hombre no se quedó con los brazos cruzados y se la regresó.

Alfredo Adame protagonizó escándalo al arrojar un yakimeshi a un mirrey que presuntamente lo llamó “pito-chico”. El joven, identificado como Pepe Sánchez-Campo, planea denunciar al actor y “meterlo a la cárcel”. pic.twitter.com/V9sb0pEytg — PERIODICO SUPLEMENTO DE POLICIA (@DeSuplemento) September 30, 2025

"¿Qué te pasa, pinche gato? ¿Me aventaste un Yakimeshi, hijo de la v**ga?", dijo el sujeto alterado, mientras que Alfredo Adame, ya sentado en su mesa, respondió con calma: "¿Quieres más?". De hecho, en las últimas horas se ha fortalecido una hipótesis entre los internautas: algunos creen que todo pudo haber sido actuado para darle mayor difusión al programa que emitirá la compañía de Ricardo Salinas Pliego.

Fuente: Tribuna del Yaqui