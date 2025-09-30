Viuda de Fernando del Solar vuelve a la polémica: Ahora es novia de exesposo de Ingrid Coronado

Ciudad de México.- Parece que la controversia entre Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, e Ingrid Coronado no tiene fin, pues a más de 3 años de pleito legal por la repartición del legado del argentino, ahora ha salido a la luz un nuevo tema que las involucra en el escándalo. Resulta que la instructora fitness acaba de confirmar que tiene un romance con Charly López, exesposo de la conductora y padre de su hijo mayor, Emiliano.

Sí, a 3 años de la muerte del exconductor de Venga la Alegría, Ferro ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor con nadie más y nadie menos que el primer esposo de Coronado. El noviazgo salió a la luz gracias al publirrelacionista Emilio Morales, quien compartió imágenes de Ferro y López juntos en una fiesta.

El informador comentó en el noticiero Me lo dijo Adela de YouTube que se encontró con la flamante pareja en el cumpleaños de la abogada Mariana Gutiérrez, encargada del caso legal de Ferro contra Coronado, y que la cercanía entre ambos fue evidente. "Nos toca sentarnos en la misma mesa y les digo: 'Oigan, a ustedes los ando viendo medio raros’. Recordamos que la mamá de Emiliano, el hijo de Charly, es Ingrid Coronado… Ingrid es primera esposa y mamá de los hijos de Fernando del Solar… Anna Ferro viuda de Fernando, total que la vida los encontró y todo queda en familia", relató Morales.

Charly López es el padre del hijo mayor de Ingrid Coronado

Ante el impacto de la noticia, el representante añadió que él directamente cuestionó a Ferro y Charly sobre si tenían algo más que una amistad y ellos admitieron su noviazgo: "Les dije: 'Oigan, ¿puedo dar la nota con la Micha el lunes que vaya de que están saliendo y tomarles estas fotos?' Me dijeron: 'Dale'. Entonces estamos en posibilidades de confirmarles que andan Anna Ferro y Charly López. Digamos que se están conociendo, en la etapa uno, pero los dos son unos tipazos".

Creo que hacen bonita pareja. Creo que se la van a pasar bien. No sé cuánto dure, pero se la van a pasar bien los dos", agregó.

Hasta el momento, Ingrid Coronado no ha reaccionado a la noticia de que su exesposo está saliendo con la viuda de Fernando, con quien ha tenido un litigio desde la muerte del conductor. Actualmente, la presentadora busca recuperar un inmueble que asegura pertenece a sus hijos, pero que Ferro afirma le fue heredado en vida.

Como se recordará, Charly e Ingrid iniciaron su relación en 1994, cuando ella se unió a Garibaldi. Los famosos tuvieron un hijo y se casaron, pero más tarde se separaron en medio de acusaciones de infidelidad y problemas de alcoholismo. Posteriormente, Coronado contrajo matrimonio con Fernando del Solar, con quien tuvo dos hijos, Paolo y Luciano.

Fuente: Tribuna del Yaqui