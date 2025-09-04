Actriz de novelas destroza a famoso periodista de Televisa y le envía inesperado mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de novelas y productora, Laura Flores, recientemente ha dado una entrevista en la que le mandó un muy inesperado mensaje al reconocido Lalo Salazar, después de que en entrevistas con diferentes medios de comunicación destrozó al periodista mexicano, que labora en Televisa desde hace más de 30 años, con confesiones sobre su polémica separación.

Después de confesar su separación, la actriz de Gotita de Amor y e excorrresponsal de guerra se vieron en medio de severos escándalos, pues ella dijo que él la abandonó después de verla en una crisis de salud, destacando que la bloqueó de todos lados sin explicación alguna, mientras que Martha Figueroa aseguró que ocultó la verdad, pues si se asustó fue porque lo persiguió con un chuchillo con intenciones asesinas.

Ahora, después de todas estas declaraciones, Laura en TV Notas habló de esta situación, en la que afirmó qué que no se arrepiente de lo vivido con Lalo, que se siente fuerte y entera, y que ante los tropiezos que ha tenido, ha aprendido cómo levantarse, sabiendo que lo importante es salir adelante y no quedarse en el pasado: "He tenido muchos tropiezos y fracasos, de todos he salido adelante, no hay que contar las veces que te caes, pero sí de las que te levantas. Desgraciadamente hay mucha gente que le echa la culpa al otro de lo que le pasó o se empiezan a hacer las víctimas o a despotricar".

De la misma manera, declaró qué no cree qué exista un hombre perfecto, sino que para ella el hombre ideal es cuando se tienen las intenciones perfectas, de una relación buena, llena de amor y de más: "Yo creo que no existe (el hombre perfecto), no hay hombre perfecto ni mujer perfecta. Hay intentos y buenas intenciones, las buenas intenciones son perfectas. Tiempo al tiempo, por supuesto me gustaría encontrar a alguien que busque lo mismo que yo que comparta mi compromiso".

Ante esto, al hablar sobre Lalo, Laura inesperadamente le quiso pedir perdón por la manera en la que habló de su separación al inicio y por haberlo asustado si fue muy intensa, destacando que ella jamás lo persiguió con un cuchillo, y que tanto ella cómo él sabían la verdad de eso: "Quién dijo que yo intenté agredirlo no es cierto, él lo sabe y ya lo dijo. Jamás en mi vida he llegado a los gritos ni a los sombrerazos".

Lalo, te pido perdón si en algún momento te hice sentir incómodo; sigo sin saber qué pasó, porque no quiero que él tenga un sentimiento antagónico ni quiero tenerlo yo. No quiero tener negatividad con el pensamiento. Aunque él viva en Australia o yo en Alaska. Es mejor manejar una energía bonita porque quiero vivir el tiempo que me quede vivirlo bien", agregó.

Finalmente, cuando se le cuestionó sobre una reconciliación con el periodista del programa Hoy, Laura dejó en claro que no, que por salud mental de ella no piensa dar una segunda oportunidad a esa relación, o al menos así lo siente por el momento: "No creo, por salud mental aquí no hay segundas partes".

Fuente: Tribuna del Yaqui