Adrián Marcelo regala 50 mil pesos, Gaga graba video en Xochimilco y más en el Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Encuentra los detalles sobre las noticias del momento en TRIBUNA. A continuación encontrarás un resumen informativo sobre los momentos más destacados del medio artístico. ¡Todo en un solo lugar! Por ejemplo, entérate de porqué el influencer regiomontano Adrián Marcelo dio 50 mil pesos a un desconocido y más noticias en el Tribuna Top 3 Espectáculos.

Así comienza el Top 3 Tribuna Espectáculos

Tom Holland revela que padece dos trastornos

El joven artista Tom Holland reveló públicamente que vive con dos condiciones que han marcado su vida personal y profesional. Lo que sufre el prometido de Zendaya es Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) y la dislexia.

Lady Gaga graba video en la Isla de las Muñecas

La cantante Lady Gaga grabó un video para su nueva canción The dead dance en uno de los lugares más emblemáticos de México, se trata de la Isla de las Muñecas, ubicada en Xochimilco.

Adrián Marcelo le pagó la boda a un seguidor

Recientemente un fan le pidió ayuda al polémico creador de contenido, Adrián Marcelo, para continuar sus planes de boda y el famoso no dudó en apoyarlo con la cifra exacta que ocupaba.

