Ana María Alvarado arremete y hunde a Adrián Marcelo tras atacarla; dice Gala Montes le ganó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora mexicana, Ana María Alvarado, no ha tenido piedad al momento de arremeter en contra del tan polémico influencer regiomontano, Adrián Marcelo, al cual le respondió después de que este en una entrevista la atacara duramente. La periodista de espectáculos le aseguró al creador de contenido que Gala Montes le ganó al sacarlo de su balance tan estudiado en La Casa de los Famosos México.

Hace un par de semanas, Adrián en un podcast al hablar de su vida hizo mención específica en contra de Joanna Vega-Biestro y de Ana María, señalando que Alvarado era una menopáusica que trata mal a su compañera en Sale el Sol y que se prestan a hacer el ridículo por poco más de 20 mil pesos al mes, señalando que se pusieron en su contra solamente "para tener que tragar", asegurando una vez más qué era el mejor en el reality de Televisa.

Ahora, ante estas declaraciones, la presentadora de Imagen TV dejó en claro que lo que dice el también conductor de Multimedios, es un claro grito para sobresalir y llamar la atención, resaltando que es muy inteligente y sabe qué palabas usar para generar polémica y llamar la atención, que hablen de él, pero cómo ella ya sabe esto, el que la llame menopáusica no le genera conflicto ni le importa, sino que al contrario, solo piensa que es demasiado básico de su parte.

De la misma manera, aseguró que el expresentador de SNSerio aunque es muy listo, declaró que se confía demasiado y no ve qué los demás también le pueden hacer jaque, como sucedió con Montes, pues pese a que fue con todos bien estudiados, no vio venir que ella se alzaría y usaría adjetivos completamente diferentes a los qué esperaba, haciendo que se fuera por la puerta de atrás, destacando que jura que le fue mejor por qué gana más dinero, pero señala que al final eso no vale nada cuando frustras los sueños y solo se crean enemigos.

Fuente: Tribuna del Yaqui