'El Yaki' enfrenta cancelación de visa; aclara el motivo y detiene sus conciertos en Estados Unidos

Ciudad de México.- El cantante del regional mexicano Luis Alfonso Partida, mejor conocido como 'El Yaki', confirmó a través de un emotivo video en sus redes sociales la suspensión de sus presentaciones en Estados Unidos, explicando a sus seguidores la razón detrás de esta decisión.

'El Yaki', exvocalista de El Recodo y hoy consolidado como solista en el género de banda y música regional, tenía programada una gira por distintas ciudades estadounidenses, la misma que generaba gran expectativa entre sus fans. Sin embargo, el intérprete aclaró que no podrá cumplir con estas fechas debido a la cancelación de su visa de trabajo.

'El Yaki' cantante del regional mexicano

En su comunicado, el cantante expresó su pesar hacia quienes ya habían adquirido boletos para ir a verlo: "Este video va dirigido con todo el corazón para mi gente en Estados Unidos, principalmente para todos aquellos que ya habían comprado un boleto para verme en mi gira. Quiero pedirles una gran disculpa por no poder presentarme en estas primeras fechas y contarles la razón de lo que está pasando conmigo".

El artista explicó que su solicitud de visa de trabajo 0-1 fue negada en dos ocasiones, debido a un antecedente ocurrido en 2019 en territorio estadounidense. "Hace unos días acudí por segunda vez a mi cita de trabajo y, lamentablemente, se me negó la visa. Quiero aclarar que la razón fue un DUI que tuve en 2019, una falta grave en Estados Unidos por conducir con exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. No quiero rumores ni especulaciones, por eso lo digo con toda honestidad.

'El Yaki' enfatizó que comparte la situación con transparencia porque considera que su público merece sinceridad: "Al final del día, como artista también soy ser humano y siento que mi público merece la mayor transparencia. Hoy afronto mi responsabilidad de esta manera".

Aunque su situación migratoria le impide presentarse en Estados Unidos por el momento, el cantante aseguró que continuará trabajando en México y otros países de Latinoamérica. "Seguiré enfocándome en mi México querido y en toda mi gente latina. Gracias por el apoyo y la paciencia; espero pronto poder llevar mi música nuevamente a la Unión Americana".

Además, adelantó que seguirá impulsando proyectos como el 'Yaki Fest' y lanzando nueva música para sus seguidores. "Gracias de corazón por todo el apoyo. Próximamente espero tener noticias más positivas y poder compartir la alegría de llevar mi gira pronto a Estados Unidos. Por lo pronto, México y Centroamérica, aquí vamos a estar firmes con todo".

Fuente: Tribuna del Yaqui