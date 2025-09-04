Emiliano Aguilar arremete contra Christian Nodal y manda mensaje a Cazzu: "Pocos huev..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico cantante de rap, Emiliano Aguilar, recientemente empleó sus redes sociales para una vez más arremeter en contra de su famoso cuñado, el cantante del regional mexicano, Christian Nodal, afirmando que para él no es más que un "pocos huev...", ante las declaraciones de Cazzu sobre el tema legal que mantiene para poder viajar con su hija, Inti Nodal. De la misma manera, le mandó mensaje de apoyo a la trapera argentina.

La intérprete de Nena Trampa, durante su participación para el podcast Se regalan dudas, reveló que el cantante de regional mexicano, no le firma un permiso para que su hija en común, pueda salir de Argentina y viajar con ella en su gira, destacando que su abogado básicamente le dijo que ellos tenían el control sobre ella y su hija, por lo que la hizo sentirse muy pequeña y peor de lo que alguna vez se sintió en el pasado.

Ante esto, el hermano mayor de Ángela Aguilar, sin poder resistirse, tomó dicha parte del podcast para lanzar una dura crítica en contra de su cuñado, afirmando que antes de señalarlo cómo mal padre, que primero arregle sus temas personales y cómo padre, tachándolo de ser un muerto de hambre y con pocos huev...: "Chale, qué pocos huev... perro. Primero arregla tu vida personal y luego hablas de la mía que aquí el muerto de hambre eres tú".

De la misma manera, el intérprete de Ese Vato, lanzó un reto al sonorense para verse cara a cara en Cajititlán, destacando que la vida es como una partida de Ajedrez, en la que puede ver que él no sirve y por eso pierde, señalando que podría sumarse al evento: "Ps. Aquí te estaré esperando carnalito, este es un juego de ajedrez y por lo visto vales mad... para jugar. Voy andar en Cajititlán a las 7. Ahí voy andar en el evento por si te quieres arrimar".

Finalmente, Emiliano le mandó un breve mensaje a Julieta Cazzuchelli, en el que le ofrece una disculpa por tomar ese clip y por usar sus palabras para confrontar a Nodal, pero destacó que es para hacerlo entender lo qué está haciendo mal y que de su parte le tiene mucho respeto y cuando se refiere a ella siempre se lo demostrara: "Ps. Una disculpa Cazzu pero ese vato tiene que sentar cabeza (siempre con todo el respeto hacia usted)".

