Emmanuel sorprende al aclarar el actual estado de salud de Mijares tras supuesto infarto

Ciudad de México.- El reconocido cantante mexicano, Emmanuel, acaba de brindar una entrevista para diferentes medios de comunicación, en el que dejó a todos sorprendidos con su aclaración del estado de salud actual de su colega, el cantante de baladas, Manuel Mijares, a pocos días de que se informara que supuestamente sufrió un infarto, en el que él y trabajadores temieron lo peor.

El pasado martes 2 de septiembre, en TV Notas, presuntas fuentes cercanas al padre de Lucerito Mijares, afirmaron que hace unos meses, el cantante tuvo un intenso dolor en el pecho durante show, y fue hospitalizado por qué era un aparente infarto, incluso aseguraron que por ello bajo de peso. Por su parte, Mijares lanzó un comunicado en el que desmintió dicha información: "La noticia sobre una supuesta hospitalización de Mijares es FALSA. Su salud está muy bien, gracias a Dios. Les pedimos no hacer caso a rumores y estar atentos solo a la información en las redes oficiales de Mijares y AlmaShow".

Poco después, Yuri salió a dejar en claro que su compañero estaba bien, y aunque bromeó con cosas cómo qué ya estaba viejo y por eso se pensaba que se infartaba por todo a cada rato, en realidad no hay nada de que alarmarse, pidiendo que no se crean noticias falsas, incluso aseguró que habló por celular con Mijares: "Nada grave, no, nada, hace dos días hablé con él y fue de '¿cómo vas?' y me dice 'No, estoy super bien, no te preocupes'", agregó Yuri.

Ahora, ha sido el turno del intérprete de Mi Chica de Humo, de hablar por su amigo, declarando que se encuentra bien, qué es un chisme el que estuviera delicado de salud y que no le dio un ataque al corazón, dejando en claro que no se debe de seguir alimentando este tipo de cosas: "No tuvo ninguno, yo lo sabría, estaría enterado, yo creo que solo son chismes, y el chisme crea más chisme, y más plática, él, 'este dijo, aquel dijo', pero no pasó nada".

Con respecto al estado de salud del intérprete de Soldado del Amor, Emmanuel declaró que lo ve cómo siempre, fuerte, ágil y sano, por lo que considera que tal vez pudo tener una descompensación por la pérdida de peso, pero no necesariamente era algo grave, porque al final el cuerpo se compone solo: "Le veo muy bien, muy ágil, muy contento, esperemos qué... Cuándo uno baja de peso el cuerpo sufre una descompensación, pero se vuelve a compensar si lo tratas bien, y espero qué esté bien, por qué él siempre fue muy fuerte y ágil, así qué espero que se recupere de todo".

Finalmente, el padre de Alexander Hacha, declaró que la voz se podría ver afectada ante una considerable perdida de peso, pero aseguró que en el caso de Manuel no fue de esa manera, sino que se encuentra igual que siempre y sigue con su impresionante voz para cantar: "Sí, sí afecta la voz cuando uno baja de peso, pero en él no ha afectado en nada, afectó en Pavaroti, pero en él no ha afectado en nada".

Fuente: Tribuna del Yaqui