¡Estrena galán! Ivonne Montero presume su romance con un policía 11 años menor que ella

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Ivonne Montero, no solo ha destacado por su trayectoria en la televisión y teatro, sino que su vida sentimental también ha generado un interés mediático. A lo largo de su carrera, la intérprete de 51 años ha dado de qué hablar por sus relaciones sentimentales con figuras del medio del espectáculo como Fabio Melanitto, con quien procreó a su hija Antonella, además de sostener un tormentoso romance con también actor, Pascacio López.

Ahora, la ganadora de La Casa de los Famosos vuelve a ser noticia al destaparse la identidad de su nuevo galán. A través de la red social X, La Tía Sandra, una cuenta especializada en noticias de la farándula nacional e internacional, informó que la intérprete de El señor de los cielos se encuentra disfrutando de su romance con Jonathan Vázquez, un elemento de la Policía Federal que es 11 años menor que ella.

El uniformado ya hasta apareció con un RAMO GIGANTE de rosas en su obra de teatro", explicó la fuente anteriormente citada.

De acuerdo con información recabada por TV Notas, Montero se encontraba soltera desde 2017, año en el que terminó su último romance. En diversas entrevistas, la actriz mencionó que tomó la decisión de alejarse de relaciones tóxicas para dedicarse a cuidar a su hija. En 2024 fue captada por un cubano que se desenvuelve en el mundo fitness, sin embargo, ella se tomó el tiempo para aclarar que era una relación amistosa y alejada de cualquier etiqueta.

Su noviazgo con Pascacio López

Uno de los romances más sonados de Ivonne Montero fue con el actor Pascasio López, el cual acaparó los titulares en diferentes ocasiones. En un principio, la pareja se mostraba sumamente estable y enamorada al grado de tener planes de boda, sin embargo, la artista declaró que él era celoso y violento.

Solo fueron siete meses de relación; fue en 2016; en un principio fue una relación muy bonita, era muy amoroso, pero al final me tocó vivir el extremo. Fueron celos fuera de lugar, pasó como en tres ocasiones, pero no tanto en cuestión de violencia física, sino más bien de buscar mucho la discusión", dijo en una ocasión.

En marzo de 2022, Pascasio López fue detenido en la Ciudad de México y posteriormente trasladado a Guadalajara. La captura se derivó de una denuncia interpuesta por la actriz Sarah Nichols, con quien compartió créditos en la serie Guerra de Vecinos, por un presunto abuso sexual. En 2023 fue liberado por orden de un juez.



Fuente: Tribuna del Yaqui