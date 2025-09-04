¿Héctor Parra, sale de prisión? Daniela Parra da la mejor noticia del actor de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Daniela Parra, está pasando uno de sus mejores momentos a nivel laboral y personal, pues con gran emoción ha dado la mejor noticia sobre el actual caso de abuso sexual que enfrenta su famoso padre, el histrión de melodramas, Héctor Parra, contra su propia hija, Alexa Parra Hoffman, ¿será acaso que el actor de Televisa finalmente podrá salir de prisión?

En el año del 2021 la vida de Parra cambió radicalmente, pues pasó de ser un hombre libre y un famoso actor respetado por melodramas cómo La Pícara Soñadora, a estar en la cárcel, bajo la acusación de su hija menor de supuestamente abusar de ella cuando era una mejor de edad. A inicios del 2025, se supo su última sentencia, que quedaba con 12 años y seis meses en el Reclusorio Norte, además de tener que pagar una multa más de 180 mil pesos.

Ahora, después de tantos estiras y aflojas con los abogados y no ver una salida de esta situación, finalmente Daniela, que ha lucha incansablemente por su padre, a través de su cuenta de Instagram compartió un mensaje en el que asegura que sus abogados lograron meter un amparo importante para el caso, que les da un respiro: "Ya mis abogados interpusieron el amparo de mi papá. Es algo que ya veníamos esperando desde hace tiempo, ustedes lo saben. No solo eso, sino que, desde hace más de cuatro años, lo único que hemos pedido es que sea un juicio justo".

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que las cosas a lo largo de estos años "no han sido justas" para su padre, incluso ha denunciado abuso de poder, y ahora con esto tienen una esperanza, aunque sabe que le "falta mucho camino por recorrer", pero que no perderá la fe: "Eso es lo que esperamos. Hasta el momento, el amparo ya está interpuesto, todavía falta un largo camino por recorrer, todavía no podemos cantar victoria, ni mucho menos. Estamos esperando que sea un juicio justo y confiamos en que así sea".

Finalmente, le pidió a todos sus seguidores que sigan orando por su padre, que le envían buenas vibras e intencionen sus documentos con los mejores deseos para que las cosas se resuelvan con una verdadera justicia. Cabe mencionar que hasta el momento, se desconoce para qué es el amparo que interpusieron, pero se cree que podría ser para qué lleve el proceso para quedar libre de acusaciones fuera de prisión.

