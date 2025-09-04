Horóscopos de Mhoni Vidente HOY jueves 4 de septiembre: Predicciones de amor, dinero y más

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Deseas saber cuál será la suerte de tu signo zodiacal este jueves 4 de septiembre de 2025? Mhoni Vidente, quien es la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina responde a todas tus dudas en el horóscopo de hoy. En sus mensajes, la pitonisa cubana te dirá cuál será tu fortuna en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Lee con atención en horóscopo de Mhoni Vidente!

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY jueves 4 de septiembre de 2025: Predicciones para tu signo zodiacal

Aries

La jornada te impulsa a cerrar un pendiente laboral que habías estado posponiendo. Un jefe o figura de autoridad reconocerá tu esfuerzo, lo que abrirá la puerta a nuevas oportunidades.

Tauro

Recibirás noticias relacionadas con un trámite que pensabas olvidado y que al final jugará a tu favor. En el amor, alguien del pasado intentará acercarse nuevamente.

Géminis

Tu energía estará enfocada en resolver un conflicto que parecía no tener salida. Es un día perfecto para comunicarte con claridad y sin rodeos. Cuida tu salud, en especial tu descanso y alimentación.

Cáncer

El día traerá cambios inesperados en tus finanzas. Un proyecto pendiente podría comenzar a rendir frutos, aunque deberás ser prudente en los gastos. En lo sentimental, alguien podría sorprenderte con un detalle significativo.

Leo

Tu liderazgo se notará en cada paso que des. Este jueves te buscarán para mediar en un conflicto, y tu capacidad de escuchar será determinante. Aprovecha para organizar tu tiempo, pues los próximos días estarán cargados de actividad.

Virgo

La claridad mental será tu aliada. Encontrarás respuestas a una situación que venías analizando y que ahora podrás resolver con firmeza. No temas poner límites, será la mejor manera de ganar respeto.

Libra

Un movimiento en tu entorno laboral te favorecerá más de lo que imaginas. Es un buen momento para mostrar tu creatividad y presentar nuevas ideas. En el plano personal, evita confrontaciones y apuesta por el equilibrio.

Escorpión

Este jueves tendrás la fuerza para romper con un hábito que no te beneficia. La energía astral te impulsa a liberarte y a buscar un nuevo camino. Un encuentro inesperado podría cambiar tu perspectiva en temas emocionales.

Sagitario

El día será favorable para firmar acuerdos o iniciar un nuevo proyecto. Tu optimismo atraerá aliados clave. Sin embargo, evita prometer más de lo que puedes cumplir, pues alguien estará observando tu desempeño de cerca.

Capricornio

Se presentará una oportunidad económica que no esperabas. Mantente atento a detalles legales o contratos antes de comprometerte. En lo sentimental, un malentendido podría resolverse con una conversación sincera.

Acuario

Tu originalidad será reconocida en un ambiente donde no esperabas destacar. Una llamada o mensaje traerá buenas noticias. Cuida tu energía, ya que podrías sentirte agotado hacia la tarde.

Piscis

Es un día ideal para planear a futuro. Tus sueños se alinean con oportunidades reales que podrían consolidarse pronto. Confía en tu intuición, pero acompáñala con acciones concretas.

Fuente: Tribuna