Muere Giorgio Armani, leyenda de la moda italiana: ¿Cuáles fueron las causas de su fallecimiento?

Milán, Italia.- El mundo de la moda despide a una de sus figuras más influyentes. Este jueves 4 de septiembre de 2025 se confirmó la muerte del diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años en Milán, de acuerdo con un comunicado difundido por su grupo empresarial. La firma describió con pesar el fallecimiento de su fundador y destacó que ocurrió en un entorno de tranquilidad, acompañado de su familia y de Leo Dell’Orco, su compañero en los últimos 20 años.

De igual forma, la casa de moda italiana informó que Armani permaneció activo hasta los últimos días de su vida, trabajando de manera constante en colecciones, proyectos y en la dirección de la empresa que lleva su nombre.

El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo", se lee en el texto.

En el mismo texto, se puntualizó que la cámara fúnebre estará instalada desde el sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 de septiembre, y estará abierta de 09:00 a 18:00, en Milán, en Via Bergognone 59, dentro del Teatro Armani; sin embargo, el último adiós al diseñador se dará en privado, "de acuerdo con los deseos explícitos del Sr. Armani", mencionan.

Esto se sabe sobre la muerte de Giorgio Armani

Semanas antes de su muerte, el diseñador había atravesado complicaciones de salud derivadas de una infección pulmonar, lo que lo obligó a recibir atención médica y a mantenerse en reposo en su residencia de la Via Borgonuovo, en Milán. Debido a esta condición, no pudo participar en el desfile masculino de alta costura realizado en junio 2025. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles sobre las causas del deceso del diseñador.

Solo se puntualizó que partió en paz, en compañía de sus más cercanos.

Confirman la muerte del diseñador Giorgio Armani. Foto: Internet

¿Quién fue Giorgio Armani?

Giorgio Armani fue uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX y XXI, considerado un referente del estilo italiano moderno. Nació en Piacenza, Italia, en 1934, y tras iniciar estudios de medicina, encontró su verdadera vocación en el diseño de moda. Su talento lo llevó a fundar en 1975 la firma Armani, que rápidamente se convirtió en un símbolo de elegancia sobria y sofisticación atemporal.

A lo largo de su carrera, revolucionó la moda masculina y femenina al priorizar la comodidad y la libertad de movimiento sin perder la distinción. Además, expandió su marca hacia áreas como accesorios, cosméticos, mobiliario y hospitalidad, consolidando un emporio global. Su visión lo posicionó como un ícono cultural, conocido como 'El rey Giorgio', cuya influencia marcó la estética contemporánea en todo el mundo.

Fuente: Tribuna