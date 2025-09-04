Nana Calistar: Horóscopos de HOY, viernes 5 de SEPTIEMBRE de 2025; esto dice el destino de tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ya se terminó la semana y este viernes 5 de septiembre, la poderosa vidente Nana Calistar tiene una predicción especial para tu signo. Conoce qué te depara el destino en el amor, suerte y dinero con la recopilación que TRIBUNA hace para ti. El universo tiene una predicción con un significado muy importante para tu signo que debes saber. Aquí te contamos lo que el destino ha deparado para los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Hoy despiertas con las ganas de comerte el mundo... y todo lo que esté en el camino. Tu energía está al 110? por ciento, pero cuidado con los odiosos chismes: alguien anda revisando tu buzón como si fuera su correo maldito. Sé firme y responde con gracia. Si alguien quiere bajarte, mejor rómpelo con inteligencia.

Tauro

La flojera quiere ser tu mejor amiga hoy, pero no le hagas caso. Es día de arremangarse, de demostrar que la disciplina vale oro. Aunque tu cama esté susurrando tus tentaciones más suaves, levántate, ponte creativ@ y deslumbra.

Géminis

Una vuelta de tuerca inesperada se acerca. Si alguien te propone algo extraño (tipo irse de viaje al pueblo de la suegra sin aviso), estudia el panorama. Puede ser una trampa... o la mejor aventura de tu vida. Usa tu cabeza… ¡pero no dejes que la emoción se te escape!

Cáncer

Hablando de reconectar: hoy necesitas aire fresco y una charla épica con alguien que te dé paz. Sal, ríete y comparte historias que, aunque suenen locas, son las que arman los mejores recuerdos. Ser introvertid@ es lindo, pero hoy te urge salir de tu concha.

Leo

Tu destino parece estar pulsando como el bajo de una canción intensa. Si lo tuyo es brillar, no te detengas. Revisa tus proyectos y pregunta: ¿fuera impetuos@? ¿te falta camino? Ten constancia, porque la constancia es cosa de reyes... y de reinas.

Virgo

Puede que te despiertes con un nudo en el pecho. Si las emociones te juegan bromas pesadas, respira profundo y conecta con tu propósito real. A veces la mejor respuesta al caos es concentrarte en lo que puedes moldear: tus metas.

Libra

Hoy alguien te puede ofrecer algo y tú crees que ya lo habías visto. Ten iniciativa; si no actúas, lo que parecía buen camino se puede esfumar. Y si llega el consejo de un alma vieja, muy viejo, de esos que creen usar Facebook desde 2005, escúchalo; hay sabiduría escondida.

Escorpión

La suerte te da un guiño cómplice. Podría haber planes inesperados con amig@s, tal vez un viaje fugaz o una charla nocturna que te cambie el aire… y hasta te ayuda a respirar distinto.

Sagitario

Hoy podría cerrar un ciclo. Si sientes que algo ya no vibra como antes, es momento de soltar. Arranca hacia lo nuevo con optimismo, como quien quema el mapa para descubrir un territorio distinto.

Capricornio

Hay buena energía en el clan familiar: conversaciones sinceras, abrazos reparadores y apoyo real. Si te faltaba valor para dar un paso grande, hoy podría aparecerte justo en ese momento de calma hogareña.

Acuario

¿Decepciones amorosas? Quizá algunas… pero no te preocupes: sirven para que el próximo amor te encuentre más fuerte y más auténtic@. Tu corazón está afinando; todavía no toca la mejor nota, pero ese acorde está por llegar.

Piscis

Honestidad al máximo. Una conversación sincera, aunque incomode, puede desenredar relaciones enredadas. No huyas de la verdad, porque la verdad es el puente que atraviesa el caos.

Fuente: Tribuna del Yaqui