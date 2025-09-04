Natalia Jiménez le aconseja a Cazzu que demande a Christian Nodal: "No te puedes dejar"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante española, Natalia Jiménez, recientemente brindó una entrevista en la que acaba de darle a la trapera, Cazzu, un el inesperado consejo de demandar al padre de su hija, Inti Nodal Cazzuchelli, el polémico cantante del regional mexicano Christian Nodal, afirmando que en su opinión, la argentina debe de ser libre para viajar con la menor y no se dejar controlar de esa manera.

Después de que la intérprete de Nena Trampa declarara que Nodal no firma un permiso para que su hija viaje con ella en su gira por Latinoamérica, Natalia en una entrevista para varios medios de comunicación, declaró que ella le aconseja que si el creador de Adiós Amor no entiende por las buenas, debe de llevar el caso a lo legal: "Yo, con la pena, ¿sabes? Yo sí le recomendaría (a Cazzu) que, pues, si no funciona de aquí de tú a tú, tienes que ir a los juzgados".

La intérprete de Quédate Con Ella le mandó a decir directamente a la argentina que no debe de dejarse, que debe de pelear por su libertad y la de su hija, debido a que ella la pario y la debe de llevar a dónde quiera, pues es su hija y tiene todo el derecho sin ser vista como una criminal: "No te puedes dejar. No te puedes dejar que te diga dónde puedes viajar o dónde no puedes viajar con tu hija. O sea, tú la pariste, tú la puedes llevar a donde tú quieras".

Sobre el hecho de que el esposo de Ángela Aguilar dice que no ve mucho a su hija por cuestión de distancia, Natalia dejó en claro que no son muchas horas de vuelo, y que cuando se tiene dinero o un avión privado cómo él, no debería de costar mucho el ir a verla, por qué vale la pena: "Pero pues no está tan lejos Argentina, ¿no? O sea es que como con un avioncito, como ocho horitas. Aparte, pues, cuando tienes plata, ¿no?, te agarras el avión y así, avión privada, en privada te vas".

Cabe mencionar que en la misma entrevista, habló de su experiencia personal con el padre de su hija, destacando que ella se encuentra en una batalla por la custodia total, pero por qué se ha confirmado que tiene problemas con el alcohol y las drogas, además de que hay un tema de violencia infantil, pues lo han descubierto al pegarle a la pequeña que tienen en común, destacando que no puede hablar por el proceso que lleva.

Fuente: Tribuna del Yaqui