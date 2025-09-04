Pepe Aguilar habría movido influencias para obstaculizar la carrera de Emiliano Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.-

El fin de semana pasado, la familia del intérprete de Por Mujeres Cómo Tú dio mucho de que hablar, ante las burlas a Emiliano a través de la cuenta de Instagram de su perrito pug, 'El Gordo', y disculpas presuntamente a su nombre, además de las respuestas de este de la misma manera, en la que los tachó de "pocos huev...", el hecho de que presuntamente Nodal se uniría a esta polémica al atacarlo por mensaje privado, que Emiliano exhibió.

La casa de los famosos, la de Telemundo, que arranca en enero, habría fichado a Emiliano Aguilar para la próxima temporada… Le hubieran pagado una lana enorme, que lo necesita. Mandaron a preguntarle a Pepe Aguilar ¿Cuánto nos puede enemistar con Pepe que pongamos a su hijo en Telemundo”

Son unos ‘guacas’. Todos le tienen miedo a los Aguilar. Llaman a Pepe Aguilar, supuesta y alegadamente, y le dicen: ‘¿Qué opina que su hijo Emiliano esté en la nueva temporada de ‘La casa de los famosos Telemundo’, ¿qué creen que les respondió?:

"Les respondió 'Si ustedes respetan la memoria de don Antonio Aguilar, si ustedes respetan a este servidor y mi trayectoria, no se les ocurra meter a mi hijo en ese reality a hacer payasadas en ese circo'".

Fuente: Tribuna del Yaqui