Pepe Aguilar habría movido influencias para obstaculizar la carrera de Emiliano Aguilar

Pepe Aguilar habría movido sus influencias en la industria musical para obstaculizar la carreta artística de su hijo mayor, Emiliano Aguilar, afirman

Pepe Aguilar buscaría impedir el despegue de la carrera de Emiliano AguilarCréditos: Internet
Ciudad de México.- 

El fin de semana pasado, la familia del intérprete de Por Mujeres Cómo Tú dio mucho de que hablar, ante las burlas a Emiliano a través de la cuenta de Instagram de su perrito pug, 'El Gordo', y disculpas presuntamente a su nombre, además de las respuestas de este de la misma manera, en la que los tachó de "pocos huev...", el hecho de que presuntamente Nodal se uniría a esta polémica al atacarlo por mensaje privado, que Emiliano exhibió. 

La casa de los famosos, la de Telemundo, que arranca en enero, habría fichado a Emiliano Aguilar para la próxima temporada… Le hubieran pagado una lana enorme, que lo necesita. Mandaron a preguntarle a Pepe Aguilar ¿Cuánto nos puede enemistar con Pepe que pongamos a su hijo en Telemundo”

Son unos ‘guacas’. Todos le tienen miedo a los Aguilar. Llaman a Pepe Aguilar, supuesta y alegadamente, y le dicen: ‘¿Qué opina que su hijo Emiliano esté en la nueva temporada de ‘La casa de los famosos Telemundo’, ¿qué creen que les respondió?:

"Les respondió 'Si ustedes respetan la memoria de don Antonio Aguilar, si ustedes respetan a este servidor y mi trayectoria, no se les ocurra meter a mi hijo en ese reality a hacer payasadas en ese circo'".

