¿Quién gana HOY en 'Exatlón Cup, México o Rumania? Paulette Gallardo abandonaría por lesión

Ciudad de México.- A tan solo unas horas de que comience el cuarto episodio de la Exatlón Cup 2025, ya han salido a la luz spilers para la noche de este jueves 4 de septiembre del 2025. Según los informes de varias cuentas, ya se sabría quién será el ganador en la competencia entre México contra Rumania. De la misma manera se revela que Paulette Gallardo se lesiona, ¿acaso deberá abandonar la competencia?

Tras la gran final de Survivor México, se trajo de vuelta a las mejores leyendas del reality deportivo de TV Azteca, para que se enfrenten también a los deportistas más destacados de la competencia de dicho proyecto a nivel internacional. En esta edición, los cinco países que compiten por la copa son México, Estados Unidos, Hungría, Alemania y Rumania. Pero, tal parece que no todos los que llegaron se irá ilesio.

Ahora, a horas del estrenó del tercer, de seis episodio del reality, en el canal de YouTube de DTM Spoilers, ha afirmado que se manejará la misma dinámica que el pasado 2 y 3 de septiembre, en la que los mexicanos ya no portan la playera de tricolor, sino que van a dividirse entre rojos y azules, y van a competir entre ellos para saber cuáles irán contra los rumanos. Pero, en adelantos se ve como Gallardo al competir contra Evelyn Guijarro se golpea de nuevo en la nariz y sale sangre, por lo que se cree que pueda salir.

En cuanto al tema de la competencia contra los alemanes, la página de spoiler asegura que ellos no serán tan fáciles de derrotar cómo pasó con Hungría, con los que dejaron un marcador de 4 a 10, sino que podría ser más reñido, tal vez un 9 a 10, pues aunque no se tiene seguro si ganan los tricolor o los extranjeros, hay filtraciones en las que se afirma que el domingo 7 de septiembre, serán los mexicanos los que alcen la copa y se impongan ante los cuatro países antes mencionados.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, sobre el campeonato, sigue en calidad de especulación, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente y el triunfo posiblemente no se encuentre entre atletas azules y sean los que reten a los alemanes, qué podrían derrotarlos.

