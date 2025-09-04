Se quedaría sin voz: Lady Gaga cancela concierto de última hora por este problema de salud

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Lady Gaga se ve obligada a cancelar concierto de última hora en Miami, por un severo problema de salud, que podría dejarla sin voz

El pasado miércoles 3 de septiembre, Gaga tenía que presentarse en el Miami Mayhem Ball, donde miles de sus más fieles 'Pequeños Monstruos', como apoda a sus fans, estaban esperando con gran emoción el poder verla cantar y bailar en vivo sus mayores éxitos, antiguos y nuevos, tales cómo Bad Romance o Vanish In To You. Desgraciadamente, a solo unos minutos del comienzo del show, canceló su concierto.

A través de su cuenta de Instagram compartió un comunicado en las historias, en donde comenzó con un "Hola a todos, lo siento mucho, pero tengo que posponer el espectáculo de esta noche en Miami", seguido de una explicación preocupante, debido a que señaló que al ensayar su show, se dio cuenta que su "voz estaba extremadamente tensa" y le recomendaron no cantar o podría sufrir consecuencias cómo perder la voz: "Tanto mi médico como mi entrenador vocal me han aconsejado no continuar debido al riesgo que supone".

Stefani Joanne Angelina Germanotta, conocida como Lady Gaga, declaró que quería ser "dura y seguir adelante", pero ante las recomendaciones de los dos profesionales decidió "no arriesgarse a sufrir daños permanentes o a largo plazo" en sus cuerdas vocales: "Existe un riesgo significativo basado en toda nuestra experiencia combinada con un espectáculo como el nuestro y como saben, canto en vivo todas las noches", escribió.

Ante esto, la intérprete de Poker Face declaró que para ella, el tener que cancelar el concierto de última hora para ella era "duro" y "agonizante", porque no quiere decepcionar a nadie, pero que se esforzaba "para poder presentar este espectáculo tan exigente. Quiero mucho a mis fans, los respeto y espero que acepten mis más sinceras disculpas", agregando que está "intentando reprogramar el espectáculo lo antes posible".

