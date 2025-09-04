Tras debutar triunfante en 'Hoy', joven actriz confirma que deja Televisa y se une a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber debutado triunfantemente en el mundo del espectáculo de la mano del programa Hoy, la reconocida joven actriz, Daniela Parra, recientemente ha aparecido ante las cámaras de Venga la Alegría, para confirmar que tras su éxito, deja Televisa y en los próximos días se hará oficial que se une a TV Azteca como participante de un reality de canto en el matutino antes mencionado.

En el año del 2021, Parra comenzó a cobrar gran relevancia en el mundo del espectáculo cuando salió a alzar la voz para defender a su padre, Héctor Parra, de las acusaciones de su hermana menor, Alexa Parra Hoffman, de supuestamente haber abusado de ella desde que era una niña hasta sus 14 años de edad. Daniela actualmente sigue luchando por su padre y afirma que es inocente de todo lo que se le acusa.

Poco a poco, la joven estudiante se ha abierto camino y para poder pagar las cuentas de abogados y todo lo referente a su padre, sus estudios y demás, siguió con su negocio de 'Tamalitos Chidos', que pasó de un negocio en la calle o sobre pedido a un establecimiento. En cuanto a su pasó por el mundo del espectáculo, el programa Hoy le dio su primera oportunidad en su reality, Las Estrellas Bailan en Hoy, del cual salió cómo la camp.

Ahora, este jueves 4 de septiembre en vivo el programa dirigido por Maru Silva, Daniela apareció mientras trabajaba en su puesto de tamales cuando llegaron con un sobre dorado en el que la invitan a participar en La Academia VLA 2. Este reality es una versión pequeña de dicho proyecto de canto, en el que habrá jurados calificando la interpretación, voz y escenografía para conocer su calificación y si pasan a la siguiente semana o se van a duelo de eliminación.

Por su parte, Daniela se ha mostrado sumamente feliz por la oportunidad que le han brindado para regresar a la televisión, después de centrarse en su emprendimiento y de haber debutado en el teatro, dejando en claro que dará lo mejor de ella para por lo menos llegar a la gran final. Cabe mencionar que Ricardo Casares ya ha confesado que Parra es su favorita para que gane la temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui