Vadhir Derbez habla de abandono de Eugenio Derbez y manda un consejo a Emiliano Aguilar

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante, Vadhir Derbez, en una reciente entrevista se atrevió a mandar un consejo muy contundente al polémico rapero tijuanense, Emiliano Aguilar, con respecto al drama familiar tan mediático que ahora enfrenta con sus hermanos y padre. Ante esto, aprovechó para hablar del abandono de Eugenio Derbez cuando era niño y la manera en la que pudieron superarlo cómo familia.

En medio de la polémica entre la familia Aguilar, en la que se han burlado y agredido entre hermanos, incluso con apoyo de Pepe Aguilar, Vadhir ha hablado del tema del abandono paternal y su relación fraternal, dejando en claro que ellos, pese a no vivir juntos y tener madres diferentes, desde el primer momento acordaron respetarse, y aún con sus bromas, saber esa línea de cuándo es ya una falta al otro: "Pues creo que nos respetamos mucho entre los hermanos, o sea, creo que siempre siempre tratamos de ser lo más respetuosos posible los unos con los otros

El cantante declaró que pese a ese respeto y verse tan unidos, él con Aislinn y José Eduardo Derbez ha tenido roces y peleas, incluso con Eugenio, pero siempre se han sentado a hablarlo, además de mantenerlo lo más en privado posible, para no armar escándalo: "Tratamos de siempre tener buena comunicación y que se quede como en familia, ¿sabes? No tener como estos temas de venir con la prensa para yo hablar con mi papá y decirle tal cosa aquí, pues no"

Ante el tema del abandono del creador de La Familia P.Luche, Vadhir destacó qué siempre se ha hablado abiertamente, pero gracias a qué han tenido esa comunicación abierta, han podido canalizarlo de mejor manera e incluso mencionó su tema Morrito, afirmando que fue su manera de sacarlo y sanar: "Pues ya saben que sí hemos sido siempre muy vocales con ese tema y hasta él mismo también. Yo le agradezco mucho que siempre ha tratado de trabajar las cosas que estén flaqueando. Chiste es seguir trabajando con la dinámica familiar".

Finalmente, aconsejó a los Aguilar tratar de hacer lo mismo, y quiso agradecer de manera especial a su padre por ahora, estar abierto a escucharlo a él o a cualquiera de sus hermanos con estas cuestiones, y siempre buscar arreglar lo qué está mal para no romper lazos: "Yo le agradezco mucho que siempre ha tratado de trabajar las cosas están flaqueando, el chiste es trabajar en la dinámica familiar y que todos estén bien".

El punto es disfrutarnos cuando se puede, cuando nos juntamos para chambear y convivir juntos, en esta de Japón la pasamos demasiado bien, mi hermano y yo, lo disfrutamos mucho", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui