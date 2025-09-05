260 mil millones de pesos: Así se repartirá la millonaria fortuna que dejó Giorgio Armani

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La industria de la moda está de luto. Ayer jueves 4 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Giorgio Armani, uno de los diseñadores más reconocidos en la industria. Durante cinco décadas de carrera, Giorgio redefinió la elegancia contemporánea con sus cortes limpios, tonalidades neutras y un estilo minimalista que transformó la manera de vestir de hombres y mujeres.

Según un comunicado de su firma, el llamado 'Rey Giorgio' se mantuvo trabajando en sus colecciones y proyectos hasta los últimos días de su vida. También compartieron que el diseñador nacido en Piacenza, Italia, murió serenamente, acompañado por sus colaboradores más cercanos y familiares en Milán.

De la medicina a las pasarelas

Aunque estudió varios años medicina en la Universidad de Milán, Giorgio descubrió que esta no era una carrera que lo apasionara y optó por el diseño. Su primer acercamiento a la moda fue como escaparatista en los grandes almacenes La Rinascente, donde descubrió su mirada estética y su habilidad para la moda.

En la década de 1960, trabajó como creador para la firma Nino Cerruti, especializándose en indumentaria masculina. En 1975, junto a su pareja sentimental y socio comercial Sergio Galeotti, fundó Giorgio Armani S.p.A. en Milán.

Se dice que el reconocido diseñador vendió su auto y con este dinero comenzó su empresa, que ahora se ha convertido en un emporio.

A lo largo de su vida, Armani mantuvo siempre en privado su vida personal. Nunca contrajo matrimonio ni tuvo descendencia. En entrevistas, reconoció que su vínculo más profundo fue con Galeotti, fallecido en 1985.

No solo moda

El emporio Armani se expandió mucho más allá de la moda, incorporando líneas como Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Privé, Armani Exchange, además de fragancias, mobiliario, hoteles y restaurantes. La firma se convirtió en sinónimo de lujo sofisticado y accesible a nivel mundial. En 2025, el valor estimado del Grupo Armani supera los 6 mil millones de dólares, permaneciendo como empresa privada bajo la estructura de una fundación establecida por el propio diseñador para asegurar su independencia.



Armani no solo fue exitoso gracias a su visión empresarial, sino también porque se encargó de vestir a grandes estrellas de Hollywood como Demi Moore, Diane Keaton, Julia Roberts, Nicole Kidman, Lady Gaga y Cate Blanchett.

Fue reconocido por haber sido uno de los primeros diseñadores en prohibir el uso de pieles en sus colecciones, además de criticar abiertamente los estándares de delgadez extrema en la industria.

El millonario legado de Armani

El creador de la firma Armani no dejó herederos directos, pero sí un patrimonio organizado con exactitud milimétrica, ya que poseía una riqueza calculada entre 12 mil y 14 mil millones de dólares, más de 260 mil millones de pesos, y un plan sucesorio que define hasta el más mínimo aspecto del porvenir de su conglomerado.

Los sucesores señalados son familiares cercanos y colaboradores de absoluta confianza. Entre ellos figuran su hermana Rosanna, de 86 años; sus sobrinas Silvana, de 69, y Roberta Armani, de 54; y su sobrino Andrea Camerana, de 55, quien ha sido preparado durante años para desempeñar funciones estratégicas. También aparece Pantaleo Dell’Orco, de 72 años, responsable del diseño masculino y mano derecha del modisto durante décadas. Todos integran el consejo de administración del grupo, junto con personalidades relevantes como Federico Marchetti, fundador de Yoox.

La Fundación Giorgio Armani, creada por el propio diseñador, posee el 0.1 por ciento de la compañía y el restante de las acciones permanece en poder del fundador y será redistribuido entre los seis bloques mencionados, aunque los pormenores exactos de la repartición se conocerán cuando se abra oficialmente el testamento, trámite que dará inicio en las próximas semanas.

Fuente: Tribuna del Yaqui