Adela Micha dice si Pepe Aguilar la compró para entrevistar a Christian Nodal; ganaría 1mdd

Ciudad de México.- La reconocida periodista mexicana, Adela Micha, ha decidido volver a dejar en claro los términos en los que se dio su conversación con el polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal. Ante tantas especulaciones, ha decidido revelar si Pepe Aguilar la compró para que aceptara hacer la polémica entrevista, y si es verdad que por reproducciones ya habría ganado un millón de dólares.

Pese a que en Venga la Alegría había hablado de esta situación, ahora, en su canal de YouTube retomó el escándalo, y decidió poner punto final a los comentarios, dejando en claro que ella es una periodista que abrió su espacio, negando haber llegado a un acuerdo, como el hablar de un tema o no tocar otro: "El único acuerdo, que sí hubo un acuerdo, fue 'hablamos de todo ¿no?', y dijo 'Sí, hablamos de todo'. Yo como periodista, pregunto de todo, y el que responde tiene derecho de responder y de no responder".

Ante esto, agregó que para ella, lo importante es la carrera que tienen Ángela Aguilar, Nodal y Cazzu, los ve como chavos talentosos y lo que hagan con su vida privada no lo juzga, por qué con los años aprendió que no debe de juzgar, pero le agradece a Nodal su tiempo y buena disposición para responder y hablar de todos los puntos que se tocaron: "Quiero dejar muy en claro que a mi nadie me dijo qué preguntar, ni me llevo con Ángela Aguilar, a ella la conocí en ese foro cuando vino aquí a entrevista

Nunca más volví a hablar con Noda, también me comentó Gisela que Pepe me ordenó, claro que no, ni que me pagara Pepe. También dicen que gané un millón de pesos con la entrevista, claro que no, ojalá

Éramos dos adultos conversando, nadie obligó a nadie a estar ahí, ni que yo le hubiera puesto una pistola atrás él a mi. Le pregunté si era esta entrevista de una estrategia suya, y él me dijo que era parte de no querer quedarse callado

Fuente: Tribuna del Yaqui