Alerta en Televisa: Hospitalizan a Anel Noreña, conductora de 'Hoy', por conato de infarto cerebral

Ciudad de México.- Los fans del programa Hoy se encuentran en shock luego de enterarse que otra colaboradora del matutino, que conduce su propia sección, se encuentra delicada de salud debido a un serio problema. Se trata de Anel Noreña, exmodelo y exesposa de José José, quien tuvo que ser internada de emergencia en días pasados porque presentó un conato de infarto cerebral.

La información sobre la salud de Anel fue dada a conocer en la reciente emisión del programa Ventaneando, donde compartieron que la madre de dos de los hijos del 'Príncipe de la Canción' corrió grave peligro: "Hace unos días su servidora iba a grabar otras cosas con Anel Noreña, una entrevista que le íbamos a hacer y de repente nos enteramos que no pudo llegar porque le dio un infarto", dijo la periodista Linet Puente.

"Después de eso intentamos comunicarnos con ella y nos dijeron que estaba de vacaciones, pues no, resultó que efectivamente sufrió, pues como digamos, un conato de infarto cerebral, pero por fortuna cuando se sintió mal, cuando empezaba a sentirse mal, iba pasando por un hospital", agregó Rosario Murrieta, destacando que esta situación permitió que la famosa recibiera asistencia oportuna.

Por fortuna, Noreña logró salir de esta complicada situación y ya se encuentra de regreso en su hogar y en recuperación: "Acaba de regresar a su casa, sí recibió atención médica, por supuesto. Y en unos días más estará de vuelta ya trabajando", informó Puente durante la transmisión de este viernes 5 de septiembre.

Cabe destacar que no es el primer desafío médico para Anel. A finales de 2024, la también madre de José Joel y Marysol reveló que sería sometida a una cirugía en la rodilla izquierda debido al fuerte dolor que arrastraba de tiempo atrás. La operación le permitió recuperar movilidad, aunque continuaba en terapias de rehabilitación cuando ocurrió este nuevo susto en su salud.

El estado físico de Anel ha estado constantemente bajo la atención pública debido a la relevancia que ha mantenido tras la muerte de José José en septiembre de 2019. Como heredera universal del cantante, ha sido protagonista de decisiones legales y patrimoniales relacionadas con el legado del reconodico cantautor, una situación que ha derivado en fricciones mediáticas con otras ramas de la familia, como Sarita Sosa, hija menor del artista con Sara Salazar.

